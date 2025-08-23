Święty-Ersetic pokazała klasę. "Najbardziej stresujący start sezonu"

Drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw Polski toczył się w dużo mniej przyjemnych warunkach. W porównaniu z piątkiem było wyraźnie chłodniej, do tego padał deszcz i wiał dość mocny wiatr. W pewnym momencie temperatura spadła poniżej 10 stopni Celsjusza. Kibiców najbardziej mogły dziś rozpalić konkurencje biegowe, czyli starty na 200, 400 i 800 metrów oraz 100/110 m ppł.

Faworyci nie zawiedli na mistrzostwach Polski

Najpierw medale rozdano w rywalizacji na dystansie jednego okrążenia, czyli 400 metrów przez płotki i po płaskim. U płotkarzy najlepsi byli Anna Gryc (56.15) i Krzysztof Hołub (51.14). Szczególnie warto zwrócić uwagę na bieg Gryc, bowiem zaczęła dość wolno, ale zdecydowanie przyspieszyła na ostatniej prostej i wyszarpała złoto MP.

Z kolei w rywalizacji na 400 m złotymi medalistami zostali Justyna Święty-Ersetic (52.67) i Maksymilian Szwed (45.54). Oboje mieli finałowe biegi pod pełną kontrolą. Szwedowi dość długo próbował dorównać Kajetan Duszyński, ale nie wytrzymał końcówki. Nieoczekiwanie wyprzedził go na ostatnich metrach Marcin Karolewski, który wyszarpał tytuł wicemistrza. Duszyński był trzeci.

- Na każdych mistrzostwach, na których startowałam, przywoziłam medal. Ja statystyk medalowych nie znam, Natalia Bukowiecka to wszystko śledzi. Mistrzostwa Polski są najbardziej stresującym startem całego sezonu. Miałam zaatakować w końcówce, to nie jest pogoda na uzyskiwanie dobrych rezultatów - mówiła Święty-Ersetic w rozmowie z TVP Sport. Obok niej na podium stanęły Aleksandra Formella i Anastazja Kuś. Wielka nadzieja polskiej lekkoatletyki dość późno zaczęła atakować, ale udało się jej wywalczyć brąz MP.

Wart uwagi okazał się konkurs rzutu oszczepem, szczególnie jego końcówka okazała się bardzo emocjonująca. Walka o tytuł rozstrzygała się między Dawidem Wegnerem i Cyprianem Mrzygłódem do ostatniej kolejki. Wegner wywarł presję, ale Mrzygłód dzielnie ją zniósł, rzucając w ostatniej kolejce 84.39 m. Podium uzupełnił Marcin Krukowski.

Wyścig na 800 metrów kobiet zapowiadał się jako pojedynek Angeliki Sarny z Anną Wielgosz. Sarna prowadziła przez lwią część dystansu, ale nie zdołała odeprzeć bardzo dobrego ataku Wielgosz na ostatniej prostej. Tegoroczna halowa mistrzyni Polski i halowa mistrzyni Europy zdobyła tytuł najlepszej w kraju na stadionie czwarty raz z rzędu i szósty raz w ogóle. Wpadła na metę z czasem 2:04.56. U panów najlepszy był Maciej Wyderka (1:47.57). Od pierwszych metrów narzucił tempo i zdołał je wytrzymać do końca.

- Wróciłam na własnych rachunkach. Brakowało mi takiego taktycznego biegu. Miałam z tego dużą frajdę, fajnie się wygrywa mistrzostwa Polski. Jestem w formie, tydzień temu nie był mój dzień. Cały czas eksperymentujemy, to jest potrzebne. 2026 powinien być jeszcze lepszy niż ten - przyznała Wielgosz przed kamerami TVP Sport.

Sesję zwieńczyły biegi na 5000 metrów. Szczególnie ten u kobiet miał pasjonujący finisz. Alicja Konieczek stoczyła pasjonującą walkę z Julią Koralewską. Na wejściu na ostatnią prostą Konieczek oglądała plecy rywalki, musiała zaatakować. Na mecie wyprzedziła ją o zaledwie pięć tysięcznych sekundy, bowiem decydował fotofinisz. Czas 15:52.23 to najlepszy wynik Konieczek w sezonie. Drugiej Koralewskiej przypisano taki sam rezultat, to jej rekord życiowy. U mężczyzn najlepszy był Kamil Herzyk (14:13.70).

W trójskoku kobiet najlepsza okazała się Adrianna Laskowska (13.16 m). W skoku wzwyż pań tytuł obroniła Maria Żodzik (1.88 m). Tutaj startowała też wieloboistka, Adrianna Sułek-Schubert, zajęła szóste miejsce. W soku w dal mężczyzn najlepszy okazał się Piotr Tarkowski (7.32 m)

Drugi dzień lekkoatletycznych mistrzostw Polski - mistrzowie z sesji popołudniowej: