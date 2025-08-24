Tak Japończycy potraktowali Anitę Włodarczyk. Aż trudno uwierzyć

Anita Włodarczyk szykuje się do lekkoatletycznych mistrzostw świata, które startują już za trzy tygodnie. Areną zmagań będzie stadion olimpijski w Tokio, gdzie nasza mistrzyni cztery lata temu zdobywała swój ostatni złoty medal olimpijski. Rekordzista świata w rzucie młotem ma z tym miejscem wiele ciepłych wspomnień - również, dzięki temu jak traktują ją Japończycy.

Japończycy naprawdę pytali o to Włodarczyk. "Nie wiem, jak oni to mogą pamiętać"

Włodarczyk opowiedziała o tym w wywiadzie dla portalu WP Sportowe Fakty. Jak ujawniła, w przyszłym tygodniu wylatuje do Takasaki, gdzie będzie przygotowywać się do startu w dokładnie w tym samym miejscu, co przed igrzyskami w Tokio. Okazuje się, że zaproszenie otrzymała już kilka miesięcy wcześniej i może tam liczyć na szczególne standardy.

Japończycy zamierzają przyjąć ją niczym gwiazdę najwyższego formatu. - Władze hotelu już wysłały do mnie zapytanie, czy tak samo, jak cztery lata temu będę piła sok z cytryny do śniadania, czy przywiozę swoją owsiankę i czy znów mają mi przygotowywać mleko migdałowe. Nie wiem, jak oni to mogą pamiętać, ale chyba wszystko notowali podczas ostatniego mojego pobytu - wyznała sportsmenka.

Na tym jednak nie koniec. Włodarczyk dodała, że "największym hitem jest coś innego". - Zadali mi też pytanie, czy będę używała na treningach ręczników hotelowych, bo chcą przygotować odpowiednią ich liczbę. Oni są naprawdę niesamowici - zdradziła.

Młociarka dostała też pytanie, czy spotka się z japońskim kibicem, o którym cztery lata temu zrobiło się głośno po tym, jak pojawił się z transparentem: "Anita, daj spokój"?. - Z tego, co wiem, to w Japonii trwają poszukiwania tego pana, ale na razie mają problem, by go znaleźć. Podczas zgrupowania będę miała jednak trening otwarty dla mieszkańców Takasaki i bardzo liczę, że ten pan znowu się pojawi - wyjaśniła.

Włodarczyk w Japonii mierzy oczywiście w kolejny medal. Niestety jej piątkowy występ na mistrzostwach Polski nie dał powodów do wielkiego optymizmu. 40-latka co prawda znów okazała się najlepsza na krajowym podwórku, ale wynik 70,66 m pozostawia wiele do życzenia. Włodarczyk wyznała jednak, że niedługo wcześniej przeszła zabieg usunięcia zęba, po którym odczuwała ogromny ból i przyjmowała antybiotyk. Z tego powodu przez kilka dni nie mogła trenować. Teraz ma jeszcze trochę czasu na regenerację i powrót do pełni formy.