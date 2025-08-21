Ewa Swoboda rezygnuje! Spełnił się najgorszy scenariusz przed MŚ

O możliwej absencji Ewy Swobody na mistrzostwach Polski informowała w środę wieczorem TVP Sport. Wszystko przez uraz mięśniowy, którego nabawiła się na Memoriale Kamili Skolimowskiej w ramach Diamentowej Ligi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W trakcie biegu poczuła ukłucie w nodze.

REKLAMA

Zobacz wideo Swoboda z najlepszym wynikiem w sezonie. "Troszeczkę mnie coś zabolało"

Mistrzostwa Polski bez Swobody i Ennaoui

Swoboda i jej sztab odwlekali decyzję o starcie w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy najbardziej, jak tylko się dało. W czwartek ostatecznie zdecydowano, że nasza najlepsza sprinterka nie pojawi się na bieżni i nie stanie do walki o medale. Nie ma jej nazwiska na listach startowych. Swoboda chce oszczędzić organizm i jak najlepiej przygotować się do mistrzostw świata w Tokio, które rozpoczną się za nieco ponad trzy tygodnie.

Zobacz też: Wszyscy słyszeli, co Errani powiedziała po pokonaniu Świątek i Ruuda. Szpilka

Podczas mityngu w Chorzowie Swoboda pobiegła w czasie 11.08 sek. To o ponad 0,1 sek. wolniej od jej rekordu życiowego (10.94 sek. wykręcone w Chorzowie dwa lata temu). Zapewne gdyby nie uraz, to mogłaby zejść w miniony weekend poniżej 11 sekund.

W tym roku tylko trzy razy biegła dystans 100 metrów na zawodach. Przed Chorzowem startowała w Białymstoku i podczas drużynowych mistrzostw Europy, które odbyły się pod koniec czerwca w Madrycie.

Nie tylko Ewy Swobody zabraknie na MP. Na liście startowej nie ma także Sofii Ennaoui, która specjalizuje się w biegach na 800 i 1500 metrów. Wydawało się, że na dobre uporała się z wcześniejszymi problemami zdrowotnymi. Ma za sobą kilka startów w tym roku. Niewykluczone, że sezon lekkoatletyczny dla niej już się skończył. Miała niewielkie szanse startu na wrześniowych MŚ.

Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski odbędą się w dniach 22-23 sierpnia. Areną zmagań będzie Stadion im. Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy.