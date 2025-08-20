Swoboda po raz pierwszy mistrzynią Polski seniorek w lekkoatletyce została w 2015 roku. Wówczas wygrała halowy bieg na 60 metrów w Toruniu. Od tamtego czasu regularnie pojawiała się na krajowych czempionatach, które zazwyczaj służą jako przetarcie przed najważniejszymi międzynarodowymi zawodami. Tak też jest w tym roku - bo trzy tygodnie po mistrzostwach Polski w Bydgoszczy (22-23 sierpnia) odbędą się mistrzostwa świata w Tokio (13-21 września).

Ewa Swoboda nie pojawi się na mistrzostwach Polski? Media donoszą

Polska sprinterka oczywiście na krajowym podwórku nie ma sobie równych, ale i tak zapewne chętnie przetestowałaby w Bydgoszczy swoje obecne możliwości. TVP Sport twierdzi jednak, że Swoboda prawdopodobnie odpuści piątkowy start na mistrzostwach Polski. Wszystko przez uraz mięśniowy, którego doznała w trakcie Diamentowej Ligi w Chorzowie. Kontuzja nie ma być jednak poważna - 28-latka po prostu chce zadziałać profilaktycznie, przez co w najbliższym czasie postawi na odpoczynek.

Imprezą docelową w sezonie 2025 są w końcu mistrzostwa świata w Tokio. Swoboda podczas nich będzie liczyła na przynajmniej awans do finału biegu na 100 metrów. Niewykluczone też, że Polka pomoże polskiej sztafecie 4x100 - choć nie była jej częścią podczas tegorocznych zawodów World Relays w Guangzhou. Wówczas 28-latka poprosiła PZLA o odpoczynek po wymagającym sezonie halowym.

Ewa Swoboda to najlepsza polska sprinterka ostatnich kilkunastu lat. W 2019 roku została halową mistrzynią Europy na 60 metrów. Przywoziła też krążki z mistrzostw Europy na stadionie, igrzysk europejskich czy halowych mistrzostw świata. Jej rekord życiowy na 60 metrów z hali (6.98) jest jedenastym najlepszym w historii lekkoatletyki.