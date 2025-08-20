Ukraińska wicemistrzyni świata zdyskwalifikowana na lata! Oto powód

Zobacz wideo

Już w maju 2025 roku Maryna Bech-Romanczuk została tymczasowo zawieszona. Powodem było podwyższone stężenie testosteronu w organizmie. Athletics Integrity Unit (AIU) poinformowała zawodniczkę, że grozi jej wysoka kara. Specjalistka od skoku w dal i trójskoku otrzymała czas na wyjaśnienia. I postanowiła je złożyć, ale organizacja zajmująca się walką z dopingiem w lekkoatletyce odrzuciła zeznania Bech-Romanczuk.

Wysoka kara. AIU była bezwzględna

Dwukrotna wicemistrzyni świata ostatecznie została zdyskwalifikowana na cztery lata. Jej kariera obfitowała dotychczas w mnóstwo sukcesów.

Dwa srebra światowego czempionatu wywalczyła odpowiednio w 2019 (skok w dal) i w 2023 roku (trójskok). W sezonie 2022 została mistrzynią Europy w trójskoku. W tej samej konkurencji zdobyła kilka miesięcy wcześniej srebro halowych mistrzostw świata. Sukcesy osiągała już w kategoriach juniorskich, a później zaliczyła płynne przejście do grona seniorek.

Bech-Romanczuk potrafiła także dominować na krajowym podwórku, gdzie zdobywała złote medale mistrzostw Ukrainy w różnych kategoriach.

To był ostatni start Bech-Romanczuk

30-letnia lekkoatletka brała udział w ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. O tym występie będzie chciała jednak jak najszybciej zapomnieć.

W trójskoku zajęła 11. miejsce. Jak się później okazało, to był jej ostatni start na międzynarodowym poziomie. W grudniu 2024 roku miała miejsce kontrola antydopingowa, która dała pozytywny wynik. Teraz kariera Bech-Romanczuk zawisła na włosku na jej własne życzenie.