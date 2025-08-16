Skrzyszowska rozczarowała siebie i 40 tysięcy kibiców. Ale są świetne wieści

Pia Skrzyszowska trzy lata temu została mistrzynią Europy, a rok temu wywalczyła brązowy medal ME w biegu na 100 metrów przez płotki. Naszej 24-latce w minionych sezonach marzyły się wielkie sukcesy również na światowej arenie. Ale dziś trzeba chyba zastanawiać się, czy Skrzyszowskiej nie zaczyna uciekać czołówka europejska, a nie tylko światowa.

- Nie było tak, jak oczekiwałam, niestety – mówi Pia po swoim występie w Chorzowie. - Liczyłam na lepszy rezultat. Miałam gęsią w skórkę i byłam pod wrażeniem, jak liczna publiczność tu przyszła i jaki to był wspaniały doping. Jestem troszeczkę zawiedziona tym, że nie mogę pobiec jeszcze raz – dodawała nasza sprinterka.

Ponad 40 tysięcy widzów na trybunach Stadionu Śląskiego też przeżyło zawód. Wszyscy liczyli, że bieg kwalifikacyjny będzie dla Skrzyszowskiej tylko rozgrzewką przed finałem. Niestety, Pia odpadła z wynikiem 12,66 s.

Koleżanka Skrzyszowskiej zachwyciła. Takiego wyniku nie było od 1992 roku

To jest rezultat wyraźnie gorszy od rekordu życiowego Polki, który od ubiegłego roku wynosi 12,37 s. A 12,66 s z Chorzowa wygląda jeszcze gorzej przy wyniku 12,28 Nadine Visser. W drugim biegu kwalifikacyjnym 30-letnia Holenderka była najlepsza, bijąc rekord mityngu i rekord swojego kraju. To też najlepszy wynik Europejki od ponad 30 lat – od 1992 roku!

W finale Visser uzyskała tylko 12,60 s i zajęła dopiero ósme miejsce. A rekord mityngu zabrała jej Masai Russell, która wygrała z wynikiem 12,19 s (tylko 0,07 s wolniej od rekordu świata Tobi Amusan z 2022 roku). Ale i tak mamy czego zazdrościć Holenderom. A czy mamy się czym martwić, jeśli chodzi o Skrzyszowską?

- Jednak utrzymuję ciągle tę samą formę i analogicznie do sezonu halowego mam taki plan, żeby na mistrzostwach świata było najlepiej – odpowiada sama Pia, przypominając, że na główne imprezy sezonu halowego przygotowała formę. Na ME w biegu przez płotki na 60 metrów zdobyła brązowy medal, a na MŚ zajęła czwarte miejsce.

Polka uspokaja, że zdąży. "Już jestem w stanie biegać bliżej rekordu"

- Jeszcze trochę czasu zostało do mistrzostw świata w Tokio [13-21 września] i myślę, że skoro biegam na poziomie 12.60 s, to jest dobrze, że z tego poziomu nie spadam i mogę tylko skoczyć na poziom wyżej na najważniejszej imprezie – przekonuje Skrzyszowska.

Co to znaczy "poziom wyżej" Na jaki czas może być gotowa Pia na mistrzostwach świata? - Nie wiem. Nie wiem, co pokażę na mistrzostwach świata. Forma ma wzrastać i liczę na rekordowe biegi. Uważam, że już teraz jestem w stanie biegać bliżej poziomu rekordu życiowego. Ale każdy bieg jest różny, więc nie wiem, nie będę wróżyła z niczego – dodaje. I zdradza tylko, że na MŚ w Tokio chciałaby pobiec w finale i uważa, że na to ją stać. - To jest realne – mówi.

Więcej Skrzyszowska niby powiedzieć nie chce, ale coś sugeruje. Zapytana o Visser reaguje tak: - Bardzo dobrze biega i cieszę się, bo trenujemy razem, więc wiem, ile ją to kosztowało i jak wyglądały jej poprzednie sezony. Bardzo się cieszę z tego, co zrobiła.

- Wynik Visser to jest taki mały wyznacznik. Często z Nadine razem biegamy i wiem, że potrafię biegać podobnie. Po prostu liczę, że jeśli ona to pokazała, to mnie to czeka w najbliższym czasie – dodaje Skrzyszowska.

Czy to znaczy, że na treningach Polka biega podobnie szybko jak Holenderka? – Nie lubię mówić, co jest na treningach, jeśli nie pokazuję tego na zawodach – ucina Pia. – Ale jestem spokojna o formę. Wynikiem jestem troszeczkę zawiedziona. I tym, że nie pokazuję, co wypracowałam. Ale jestem spokojna, że będzie dobrze – podsumowuje Skrzyszowska.