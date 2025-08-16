Swoboda wbiegła na metę. Babiarz zobaczył czas i krzyknął: "Brawo!"

Swoboda być może nie była najmocniejszą sprinterką w zestawieniu. Ba, wyniki z tego sezonu mówiły nawet, że nie powinna liczyć się w walce o zwycięstwo podczas ostatniej konkurencji tegorocznego memoriału.

Ale właśnie to, że bieg na 100 metrów kobiet był w programie ostatnim wydarzeniem zdradzało, że Swoboda jest jedną z największych gwiazd całego mityngu. Sprinterka na świecie zyskała na popularności w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. W Polsce zaś od lat jest jedną z twarzy krajowej lekkoatletyki. Zresztą to na biegaczce pochodzącej z Żor w dużej mierze opierała się promocja tegorocznej Silesia Diamond League.

Swoboda przedostatnia, ale może z optymizmem patrzeć w przyszłość

28-latka znakomicie wywiązywała się z kolejnych zadań marketingowych, jednak w sobotę pytanie brzmiało czy obroni się także na bieżni. Startowała ze środowego toru numer cztery, który tylko podkreślał jej status gwiazdy. Ale jej najlepszy wynik sezonu - 11.13 - dalece odbiegał o rezultatu Melissy Jefferson-Wooden, która z czasem 10.65 była najszybszą sprinterką 2025 roku. A przecież poza brązową medalistką olimpijską, na bieżni pojawiły się także m.in. wicemistrzyni z Paryża Sha’Carri Richardson, świetna Tina Clayton czy weteranka Marie Josee Ta Lou-Smith.

Zgodnie z oczekiwaniami, najlepsza okazała się Jefferson-Wooden, która czasem 10.66 ustanowiła nowy rekord mityngu. Drugie miejsce zajęła Clayton (10.82), a trzecia była Ta Lou-Smith (10.87). Swoboda z kolei na metę dobiegła przedostatnia, pokonując tylko Ginę Luckenkemper (11.25). Mimo wszystko Polka może mieć spore powody do zadowolenia. W swoim stylu bardzo dobrze wystartowała i choć w drugiej części dystansu zabrakło jej nieco mocy, to z czasem 11.08 ustanowiła swój najlepszy wynik sezonu. "Brawo, brawo" - krzyknął Przemysław Babiarz, który komentował zawody na antenie TVP Sport.

Co jednak może najbardziej cieszyć, to że sprinterka z Polski nie odstawała znacząco od bardziej renomowanych rywalek. Innymi słowy, Swoboda ma na czym budować formę przed mistrzostwami świata w Tokio. W Chorzowie udowodniła sobie samej, że może nawiązać walkę z teoretycznie szybszymi biegaczkami.