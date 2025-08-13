Trzykrotna mistrzyni świata w skoku o tyczce - Jelena Isinbajewa jeszcze do niedawna była nazywana "bohaterką Rosji". Uchodziła ona za "pupilkę Władimira Putina". Isinbajewa dostała kilka odznaczeń państwowych. Jej sytuacja zmieniła się w lipcu 2023 roku, gdy nagle zniknęła z kraju, uciekła do Hiszpanii (wraz z mężem i dwójką dzieci) i nie zamierzała stamtąd wracać. W Rosji takie zachowanie odebrano jako "zdradę". To nie był koniec jej kłopotów. W czerwcu tego roku Federalna Służba Podatkowa w Rosji zablokowała jej trzy konta bankowe z powodu wielkich długów (m.in. 283 tysiące rubli wobec Urzędu Skarbowego). "Od mistrzyni olimpijskiej i 'pupilki Putina' po zdrajczynię i wroga ojczyzny. Jelena Isinbajewa, tyczkarka, którą jeszcze chwilę temu kochała cała Rosja, dziś jest wymazywana z historii" - pisał w sierpniu 2023 roku Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Konrad Bukowiecki ze zwycięstwem w memoriale w Olsztynie. "Małymi kroczkami do przodu"

Tak Rosjanie mówią o Isinbajewej po tym, co zrobiła. "Prawa obowiązują wszystkich"

Na temat długów Isinbajewej, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej, głos zabrali byli uznani rosyjscy sportowcy, którzy teraz zajmują się polityką. Niektórzy nie widzieli problemu w długach aż 28-rekordzistki w skoku o tyczce.

- Ona kiedyś zapłaci i tyle. W czym jest problem? - powiedział krótko Nikołaj Wałujew, były dwukrotny zawodowy mistrz świata organizacji WBA w kategorii ciężkiej.

Inne zdanie na ten temat miała Irina Rodnina, trzykrotna mistrzyni olimpijska i aż 10-krotna mistrzyni świata w łyżwiarstwie figurowym.

- Mistrz olimpijski jest przede wszystkim obywatelem swojego kraju. W tym przypadku Federacji Rosyjskiej. Nasze prawa są jednolite, obowiązują wszystkich, niezależnie od tego, czy dana osoba jest honorowana, czy nie. Mistrz olimpijski nie jest kategorią uprzywilejowaną - powiedziała Rodnina dla RIA Novosti Sport.

Podobnie uważa Swietłana Żurowa, była rosyjska łyżwiarka szybka, mistrzyni olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata.

- Może Jelena coś sprzedała i uważa, że teraz inni powinni płacić podatki. Ale dokumenty mogły jeszcze nie zostać wydane, a żądania Federalnej Służby Podatkowej docierają do niej. Ale dla mnie dziwne jest to, że nie może spłacić podatków. To bardzo dziwne, bo to wpływa na jej reputację - przyznała zdziwiona Żurowa.

Zobacz także: Duplantis znowu to zrobił! Kolejny rekord świata! On jest szalony

Zasugerowała też, że Isinbajewa mogłaby zwrócić się o pomoc do swoich przyjaciół, którzy cały czas mieszkają w Rosji.

- Może nie znam wszystkich szczegółów tej sprawy, ale nie rozumiem, dlaczego nie może znaleźć sposobu na zapłacenie podatków. Przecież ma wielu przyjaciół w naszym kraju, którzy mogliby to po prostu zrobić za nią. Ten dług wiszący nad nią wygląda bardzo dziwnie. Być może brak zapłaty przez Isinbajewą ma związek z jakimś innym czynnikiem - dodała Żurowa.

Obecnie 43-letnia Isinbajewa sportową karierę zakończyła w 2016 roku.