Dramat polskiego mistrza olimpijskiego. To koniec

Wojciech Nowicki jest utytułowanym polskim lekkoatletą, który specjalizuje się w rzucie młotem. Na koncie ma między innymi trzy złote medale mistrzostw świata. W 2021 roku sięgnął także po złoty medal na igrzyskach olimpijskich. W zeszłym roku w Paryżu jednak zawiódł i zajął siódme miejsce. Później wyszło na jaw, że słaby wynik naszego sportowca był spowodowany problemami zdrowotnymi. - Mam wrażenie, że musiało się coś stać w trakcie igrzysk olimpijskich lub tuż przed gdy byłem w szczycie formy - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty.

Wojciech Nowicki nie wystąpi już w tym sezonie. Kolejna kontuzja

Problemy z kontuzjami nie opuszczają Nowickiego. Lekkoatleta w rozmowie z TVP Sport przekazał, że z powodu urazu kolana nie wystąpi już w tym sezonie. Tym samym nie zobaczymy go w Diamentowej Lidze, mistrzostwach Polski, a także w zbliżających się mistrzostwach świata.

- Jest mi przykro, bo chciałem walczyć w MŚ z najlepszymi. Wiosną uważałem, że będzie mnie na to stać. Ale nie za wszelką cenę. Może zostanę za to skrytykowany, ale nie chciałbym jechać do Japonii tylko po to, aby tam pojechać. Jadąc na wielkie imprezy, chcę móc walczyć z rywalami, a nie ze sobą, aby przetrwać do końca - powiedział Nowicki.

Sportowiec będzie się skupiał głównie na tym, aby być w jak najlepszej dyspozycji na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku. - Gdybym teraz zakopał się w kolejnych urazach, pogłębiał je, mogłoby być różnie. Ja też wiem, że jestem już stary, skończyła się młodzieńcza fantazja - dodał. Jego trenerka Joanna Fiodorow stwierdziła, że problemy z kolanem mogą być związane z jego niedawnym urazem uda i szybkim powrotem do treningów na wysokich obrotach.

Mistrzostwa świata w Tokio rozpoczną się 13 września i potrwają do 21 września.