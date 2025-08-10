Tak kibice w Białymstoku potraktowali Swobodę. Oto co usłyszała

Ewa Swoboda za nieco ponad miesiąc będzie walczyć o medal mistrzostw świata w Tokio. W ramach przygotowań w niedzielę wystartowała w Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu zaliczanego do cyklu Continental Tour - Bronze. Nasza sprinterka nie zawiodła i spokojnie sięgnęła po zwycięstwo.

Ewa Swoboda dała popis, a potem takie słowa od fanek. Oto jej reakcja

W biegu na 100 m Swoboda zostawiła rywalki w tyle. Na metę wpadła z czasem 11,22 s. Oczywiście jest to wynik daleki od jej rekordu życiowego, który wynosi 10,94. Mimo to drugą Jamajkę Kembę Wilson wyprzedziła o 0,08, a trzecią Christanię Williams - o 0,10 s. Kolejne miejsca zajęły dwie następne Polki - Magdalena Stefanowicz i Marlena Granaszewska. Chwilę później Swoboda mogła świętować. Wtedy też doszło do uroczej sceny z jej udziałem.

Stacja TVP Sport udostępniła nagranie, na którym widać, jak Swoboda po biegu pozuje do zdjęcia. Nagle odezwała się do niej jedna ze stojących za nią fanek. - Ale masz paznokcie śliczne! - zachwycała się. Jaka była reakcja Swobody? Od razu wyciągnęła do niej dłoń, by mogła się im przyjrzeć z bliska. - Ale śliczne! - zawołały chórem kolejne kibicki.

Sama biegaczka wydawała się szczęśliwa z powodu komplementu. Uśmiechnęła się od ucha do ucha i podziękowała za miłe słowa.

Przed mistrzostwami świata Ewę Swobodę czekają jeszcze dwa starty. 16 sierpnia pobiegnie w Memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie, zaliczanym do Diamentowej Ligi. Z kolei tydzień później czekają ją mistrzostwa Polski w Bydgoszczy. Te potrwają od 22 do 23 sierpnia.