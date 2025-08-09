Konrad Bukowiecki wraca do kapitalnej formy. W lipcu zajął drugie miejsce podczas mityngu World Athletic Continental Tour Silver w Madrycie. Pchnął kulą na odległość 21,20 m. Jak przypominali wówczas dziennikarze TVP Sport - to był jego najlepszy wynik na otwartym stadionie od czerwca 2022 roku.

Świetny wynik Bukowieckiego w Białymstoku

Teraz polski kulomiot wziął udział w mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu. Wygrał go, uzyskując odległość 21,26 w ostatniej próbie. Łukasz Gagaska, który zajmuje się na swoim profilu sportami olimpijskimi, napisał, że osiągnął najlepszy wynik w tym sezonie oraz pobił rekord mityngu.

"Czwarte miejsce zajął Szymon Mazur, który również pchnął najdalej w sezonie - 19,40" - dodał.

W rywalizacji rzutu młotem najlepszy był Mychajło Kochan. "Ukrainiec rzucił 77,32. Drugi był Paweł Fajdek z wynikiem 77,03, trzeci Marcin Wrotyński (74,02). Nieudany konkurs Wojciecha Nowickiego (70,74)" - napisał Gagaska.

Świetny występ żony Bukowieckiego - Natalii Bukowieckiej

Świetnie w Białymstoku poradziła sobie także żona Konrada Bukowieckiego - Natalia Kaczmarek, która startowała w biegu na 300 metrów. "Wygrała rywalizację z czasem 35,51 s. W ten sposób o jedną setną sekundy pobiła własny rekord Polski na tym dystansie (ustanowiony w zeszłym roku)" - relacjonował na łamach Sport.pl Hubert Rybkowski.

Druga była Salwa Eid Naser - wicemistrzyni olimpijska z Paryża. Na najniższym stopniu podium stanęła Bassant Hemida. Czwarta była Aleksandra Formella, która pobiła rekord życiowy (37,22 s).