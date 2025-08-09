Bukowiecka odpaliła prawdziwą petardę. Wygrała i pobiła rekord Polski

Natalia Bukowiecka ostatnio jest w wysokiej dyspozycji. W drugiej połowie lipca wygrała madryckie zawody World Athletics Continental Tour Silver, bijąc przy tym 31-letni rekord imprezy (uzyskała czas 50,07 s). A kolejny popis dała na Mityngu Ambasadorów Białostockiego i Podlaskiego Sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Swoboda druga w Madrycie! "Nie kontrolowałam niczego"

Natalia Bukowiecka wygrała wyścig i pobiła rekord Polski. Wicemistrzyni olimpijska w tyle

W Białymstoku 27-latka startowała w biegu na 300 m. Jak jej poszło? Znakomicie, bowiem wygrała rywalizację z czasem 35,51 s. W ten sposób o jedną setną sekundy pobiła własny rekord Polski na tym dystansie (ustanowiony w zeszłym roku).

Sprawdź także: Takiego zawodnika Polska jeszcze nie miała. "Oglądałem z gęsią skórką"

Drugie miejsce zajęła reprezentantka Bahrajnu Salwa Eid Naser, wicemistrzyni olimpijska z Paryża i mistrzyni świata z Dohy (w biegu na 400 m), która była gorsza od Bukowieckiej o 34 setne sekundy. Na najniższym podium stanęła Egipcjanka Bassant Hemida z wynikiem 35,94 s. Czwarta była Aleksandra Formella (37,22 s, rekord życiowy), a szósta Karolina Łozowska (37,88 s).

Natalia Bukowiecka rozbudza apetyty przed nadchodzącymi startami

Forma brązowej medalistki z Paryża (w biegu na 400 m) to świetny prognostyk przed zbliżającymi się prestiżowymi imprezami. 16 sierpnia w Chorzowie odbędzie się memoriał Kamili Skolimowskiej, zaliczany do cyklu Diamentowej Ligi. Natomiast w połowie września odbędą się mistrzostwa świata w Tokio.

W Japonii Natalia Bukowiecka będzie jedną z największych nadziei Polski na medal. W końcu może pochwalić się wielkimi sukcesami - z igrzysk przywiozła również srebrny i złoty medal (w sztafetach), a w biegu na 400 m zdobyła srebro mistrzostw świata oraz złoto i srebro mistrzostw Europy.