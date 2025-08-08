Niebotyczny występ Polaka na ME! Złoto i rekord! Przeszedł do historii

Hubert Trościanka w czwartek 7 sierpnia rozpoczął walkę o wygranie rywalizacji dziesięcioboistów na mistrzostwach Europy do lat 20 w fińskim Tampere. Po pierwszym dniu miał w dorobku 4361 pkt, co stawiało go w dobrej sytuacji przed piątkowymi zmaganiami. A finał okazał się wyjątkowo szczęśliwy.

Hubert Trościanka mistrzem Europy w dziesięcioboju. Najlepszy wynik na świecie

Urodzony w 2006 r. zawodnik rozkręcał się powoli. W biegu na 110 m przez płotki uzyskał czas 14,23 s, a w rzucie dyskiem 43,46 m. Zdecydowanie poprawił się w dwóch kolejnych konkurencjach. W skoku o tyczce osiągnął 4,8 m, co jest jego nowym rekordem życiowym, a 68,87 m w rzucie oszczepem to historyczny rekord wieloboistów na ME U-20. Już wtedy miał pewne złoto, ale to nie był dla niego koniec.

Przed nim był już tylko bieg na 1500 m, gdzie walczył o przypieczętowanie rekordu świata. I upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu, przekraczając linię mety z rezultatem 4:28,59. Całą rywalizację Trościanka zakończył z wynikiem 8514 pkt - nigdy wcześniej na ME do lat 20 nie przekroczono progu 8,5 tys. pkt. Poprzedni rekordzista Niklas Kaul uzyskał 8435 pkt (w 2017 r. w Grosseto).

Hubert Trościanka wyjedzie z Tampere z masą rekordów

W Tampere polski zawodnik pobił kilka rekordów. Pierwszego dnia w biegu na 100 m uzyskał życiowy wynik 10,74 s, natomiast 400 m przebiegł w czasie 46,21 s, co jest najlepszym rezultatem w historii zmagań dziesięcioboistów na ME U-20.

W całych zawodach drugie miejsce zajął Holender Luuk Pelkmans z wynikiem 8293 pkt (rekord kariery), który przed mistrzostwami przewodził światowym listom. Natomiast trzecie miejsce przypadło Szwajcarowi Leonowi Krummenacherowi z rezultatem 7972 pkt (rekord kariery).

Mistrzostwa Europy do lat 20 w Tampere potrwają do niedzieli 10 sierpnia. Następna edycja tej imprezy odbędzie się za dwa lata w Bydgoszczy.