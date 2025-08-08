Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Niebotyczny występ Polaka na ME! Złoto i rekord! Przeszedł do historii
Hubert Trościanka mistrzem Europy w wieloboju! W rywalizacji do lat 20 w Tampere reprezentant Polski wzniósł się na szczyt swoich możliwości. Nie dość, że zdobył złoty medal, to jeszcze ustanowił kilka rekordów. A uzyskany przez niego wynik punktowy jest najlepszym w historii w tej kategorii wiekowej.
Hubert Trościanka
zrzut ekranu z https://www.youtube.com/watch?v=PzNi6Tw9zBg

Hubert Trościanka w czwartek 7 sierpnia rozpoczął walkę o wygranie rywalizacji dziesięcioboistów na mistrzostwach Europy do lat 20 w fińskim Tampere. Po pierwszym dniu miał w dorobku 4361 pkt, co stawiało go w dobrej sytuacji przed piątkowymi zmaganiami. A finał okazał się wyjątkowo szczęśliwy.

Zobacz wideo Polscy siatkarze wrócili do kraju po zwycięstwie w Lidze Narodów!

Hubert Trościanka mistrzem Europy w dziesięcioboju. Najlepszy wynik na świecie

Urodzony w 2006 r. zawodnik rozkręcał się powoli. W biegu na 110 m przez płotki uzyskał czas 14,23 s, a w rzucie dyskiem 43,46 m. Zdecydowanie poprawił się w dwóch kolejnych konkurencjach. W skoku o tyczce osiągnął 4,8 m, co jest jego nowym rekordem życiowym, a 68,87 m w rzucie oszczepem to historyczny rekord wieloboistów na ME U-20. Już wtedy miał pewne złoto, ale to nie był dla niego koniec.

Sprawdź też: Dostał ponad 0,5 mln z KPO. Teraz odpowiada. "Jak dzik w sosnę"

Przed nim był już tylko bieg na 1500 m, gdzie walczył o przypieczętowanie rekordu świata. I upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu, przekraczając linię mety z rezultatem 4:28,59. Całą rywalizację Trościanka zakończył z wynikiem 8514 pkt - nigdy wcześniej na ME do lat 20 nie przekroczono progu 8,5 tys. pkt. Poprzedni rekordzista Niklas Kaul uzyskał 8435 pkt (w 2017 r. w Grosseto).

Hubert Trościanka wyjedzie z Tampere z masą rekordów 

W Tampere polski zawodnik pobił kilka rekordów. Pierwszego dnia w biegu na 100 m uzyskał życiowy wynik 10,74 s, natomiast 400 m przebiegł w czasie 46,21 s, co jest najlepszym rezultatem w historii zmagań dziesięcioboistów na ME U-20. 

W całych zawodach drugie miejsce zajął Holender Luuk Pelkmans z wynikiem 8293 pkt (rekord kariery), który przed mistrzostwami przewodził światowym listom. Natomiast trzecie miejsce przypadło Szwajcarowi Leonowi Krummenacherowi z rezultatem 7972 pkt (rekord kariery).

Mistrzostwa Europy do lat 20 w Tampere potrwają do niedzieli 10 sierpnia. Następna edycja tej imprezy odbędzie się za dwa lata w Bydgoszczy. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik