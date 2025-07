Rosjanie mówią wprost: "Prawdziwa zdrada". Burza po decyzji 19-latki

Sofia Jakuszyna to utalentowana lekkoatletka z rocznika 2006, która urodziła się w Krasnodarze w Rosji. Jakuszyna specjalizuje się w siedmioboju i jest liderką wśród juniorek w tym roku. Poza tym jest srebrną medalistką mistrzostw Rosji. Od roku Rosjanka studiuje w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Texas A&M. Jakuszyna zdecydowała, że będzie teraz reprezentować Turcję. - Teraz mogę być pewna, że mój udział na IO 2028 będzie zależał wyłącznie od mojego wyniku. Nadarzyła się okazja i skorzystałam z niej. Kariera nie jest wieczna i zbyt długa, więc jest to słuszna i konieczna decyzja - ogłosiła Jakuszyna.

Burza w Rosji po decyzji utalentowanej lekkoatletki. "Prawdziwa zdrada"

Sezon Jakuszyny zakończył się w czerwcu br. po mistrzostwach NCAA w Oregonie, w których zajęła ze swoim uniwersytetem trzecie miejsce. Teraz jej zmiana reprezentacji musi zostać potwierdzona przez organizację World Athletics. - Nadal mam obywatelstwo rosyjskie. Na razie muszę poczekać na decyzję od World Athletics. Wkrótce zaczynamy przygotowania do kolejnego sezonu - dodała lekkoatletka. Jej sprawa została szeroko skomentowana w Rosji.

- To jej prawo, tak zdecydowała. Sofia nie konsultowała ze mną takiej decyzji. Ma ona duży potencjał rozwoju i szkoda, że ją straciliśmy. Nie sądziłem, że tak się stanie, choć byłem z nią w kontakcie - stwierdził Siergiej Żełanow, trener rosyjskiej kadry lekkoatletycznej.

Dużo bardziej krytyczna była Irina Rodnina, trzykrotna mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym. - Migracja ludzi zawsze była, jest i będzie. Jeśli Jakuszyna tak bardzo chciała dostać się na igrzyska, to mogłaby reprezentować Rosję. Ale podjęła taką decyzję. Co za różnica, który kraj będzie reprezentować jako turystka? Można trzymać się głównej zasady igrzysk: najważniejszy jest udział, a nie zwycięstwo. Jestem pewna, że nasi sportowcy wezmą udział w IO 2028 - ogłosiła Rodnina.

- Sportowcy powinni pamiętać, że nauczyli się uprawiać sport w Rosji. Mieli tu trenerów i rywali, którzy pomogli im stać się lepszymi. Teraz z powodu problemów chcą wyjechać, przeprowadzać się do innych krajów. Dla mnie to zdrada, prawdziwa zdrada - dodał Jeff Monson, rosyjski zawodnik MMA w rozmowie z RIA Novosti.

Kolejne igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 14-30 lipca 2028 r. w Los Angeles.