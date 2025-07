We wrześniu 2021 r. Piotr Małachowski zakończył karierę. W trakcie swojej kariery Małachowski zdobył dwa srebrne medale igrzysk olimpijskich (Pekin 2008, Rio de Janeiro 2016) i medale mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy w rzucie dyskiem. Małachowski otrzymywał kilka propozycji z federacji MMA, ale z żadnej z nich nie skorzystał. W 2022 r. Małachowski przeprowadził się na Dominikanę. - Miałem wiele pomysłów na to, co chcę robić w Polsce. Myślałem, że ktoś w kraju będzie zainteresowany tym, by wspierać młodzież, ale tego niestety nie ma - opowiadał były dyskobol.

Małachowski wystartuje w Ironmanie. "Nawet z grubego chłopa można zrobić sportowca"

Teraz Małachowski przeprowadził się z rodziną do Tajlandii, gdzie mieszka na wyspie Phuket. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty ujawnił, że zaczął dbać o siebie i znacznie schudł. - Gdy startowałem, ważyłem 130-136 kg, a po zakończeniu kariery starałem się utrzymać swoją wagę do 136 kg. Dzisiaj ważę 109 kg. Żona może mnie nie poznawać, bo jeszcze mnie takiego nie widziała. Ostatni raz ważyłem tyle, gdy miałem 18 lat. Wszystko zaczęło się od niepozornej rozmowy z kolegą na temat Ironmana - powiedział.

- Wychodzę z założenia, że przy moim wzroście idealną wagą byłoby 95 kilogramów. To na razie jest nierealne. Nie mam takich ambicji, choć zobaczymy, jak to się dalej ułoży - dodaje Małachowski. Teraz były dyskobol będzie startował w zawodach IRONMAN w Krakowie. - Chcę pokazać ludziom, że nawet z grubego chłopa można w krótkim czasie zrobić sportowca, który jest w stanie uprawiać triathlon. Zaczynam się coraz mocniej wkręcać w zdrowy tryb życia - tłumaczy były dyskobol.

W trakcie wywiadu Małachowski ujawnił, że ma emeryturę wojskową i emeryturę olimpijską. Czy będzie teraz wpuszczony do Tajlandii? - Na razie mamy problem z wizą i nie jestem przekonany, czy po najbliższym przyjeździe z Polski zostaniemy tutaj w ogóle wpuszczeni. Przepisy krajowe to jedno, ale na lotniskach straż graniczna miewa swoje interpretacje. Niestety tutaj już tak jest, że każdy przepisy interpretuje po swojemu. Wszystko okaże się więc pod koniec sierpnia - podsumował.

Mimo że Małachowski nie jest zaangażowany w szkolenie swoich następców w rzucie dyskiem, to regularnie bierze udział w organizacji Memoriału Kamili Skolimowskiej. Najnowsza edycja odbędzie się 16 sierpnia, a w zawodach udział weźmie m.in. Armand Duplantis, Ewa Swoboda, Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Grant Holloway, Jakob Ingebrigtsen czy Piotr Lisek.