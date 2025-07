Fantastyczne biegi polskich sztafet! Mamy kolejne złoto!

Polacy przez długi czas nie byli w stanie zdobyć złota na Uniwersjadzie w Zagłębiu Ruhry. Było już nawet tak, że mieliśmy trzynaście medali i żadnego złotego. Na szczęście do głosu doszła bieżnia. Najpierw sztafeta mieszana 4x400 metrów, a potem Filip Ostrowski na 1500 metrów i klątwa padła (później swoje dorzucili też siatkarze). Trzy dni minęły, a my znów możemy cieszyć się z polskiego zwycięstwa, ponownie na bieżni.

Co za bieg! Zupełna dominacja!

Jego autorami są członkowie męskiej sztafety 4x400 metrów w składzie: Daniel Sołtysiak, Marcin Karolewski, Wiktor Wróbel i Maksymilian Szwed. Polacy spisali się wprost fenomenalnie. Prowadzili niemal od początku do końca, a gdy Szwed przejmował pałeczkę jako ostatni, miał dużą przewagę. Naciskali go co prawda Węgier i Turek, ale w końcówce się pogubili, a Polacy z czasem 3:04.64 mogli cieszyć się ze złotych medali! Z kolei wspomniani reprezentanci Turcji oraz Węgier nie tylko nie odebrali nam złota, ale też nawet nie wywalczyli srebra, bo na ostatniej prostej wyprzedził ich Amerykanin (brąz dla Turków).

Medal nie dla każdego. Ale dla Polek owszem!

Srebro z kolei jak najbardziej padło łupem kolejnej naszej sztafety 4x400 metrów, tylko w wydaniu kobiecym. Nasze reprezentantki, które wystąpiły w składzie: Kinga Gacka, Weronika Bartnowska, Paulina Kubis i Aleksandra Formella, przez większość biegu goniły niesamowicie dysponowane Niemki. Nasze zachodnie sąsiadki wystrzeliły jak z katapulty, biegnąc z dużą przewagą przez cały bieg. Formella na ostatniej zmianie robiła, co mogła, ale strata była zbyt wielka. Reszta stawki przybiegła wiele metrów za czołową dwójką, a z tych ekip brąz wywalczyły Kanadyjki.

Dzięki wyczynom naszych sztafet Polska ma aktualnie 22 medale, a w tym pięć złotych, dziewięć srebrnych i osiem brązowych, co w tabeli medalowej live daje nam 10. miejsce. Przypomnijmy, że niedziela 27 lipca to ostatni dzień rywalizacji w Niemczech.