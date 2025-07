Wielka mistyfikacja! Tak Naman oszukała cały świat

Lekkoatleci walczą o medale Uniwersjady na obiekcie Lohrheidestadion w Bochum, może on pomieścić nieco ponad 16 tys. widzów. Podczas eliminacji skoku w dal miała miejsce doprawdy kuriozalna sytuacja.

Wielkie oszustwo na Uniwersjadzie

Na liście uczestniczek konkurencji pojawiła się Emersiana Stanley Naman. To zawodniczka z Tanzanii, która miała realnie walczyć w Niemczech o medal. Przynajmniej na to wskazywały jej wcześniejsze wyniki, bowiem miała przypisany rekord życiowy wynoszący aż 7,00 m. Na poziomie akademickim to wręcz kosmiczny rezultat. Biorąc pod uwagę wyniki seniorek, to szósty wynik w tym roku na świecie. Jednak w trakcie eliminacji wyszło na jaw, że w przypadku Tanzanki doszło do wielkiego oszustwa i mistyfikacji.

TVP Sport odkryła, Stanley Naman nie ma żadnych zapisanych rekordów w bazie World Athletics, jakby statystycy światowej federacji w ogóle nie słyszeli o istnieniu zawodniczki. Podczas zawodów w Bochum nawet nie zbliżyła się do minimum kwalifikacyjnego na Uniwersjadę, które wynosiło 5,95 m.

Tanzanka miała tylko jedną mierzoną próbę. Uzyskała zaledwie 3,55 m. Tym samym zajęła ostatnie miejsce i z hukiem pożegnała się z rywalizacją w skoku w dal kobiet. Miała też niekorzystne warunki podczas tego jednego skoku, ale trudno stwierdzić, czy miały one aż taki wpływ na wynik. Dużo mówi technika biegu, odbicia i lądowania. W ogóle nie nabrała prędkości przed skokiem.

Emersiana Stanley Naman to 23-letnia studentka trzeciego roku na Uniwersytecie w Dar es Salaam na kierunku nauki humanistyczne. Jak zauważyła TVP Sport, Tanzanka nie chwali się w mediach społecznościowych uczestnictwem w skoku w dal. Przyznaje, że jest biegaczką, rywalizuje na dystansie 5 i 10 km. Natomiast na Uniwersjadzie w ogóle nie została zgłoszona do konkurencji biegowych. Oprócz skoku w dal ma wziąć udział... w rzucie oszczepem.

Złoty medal w skoku w dal zdobyła Agate Sousa z Portugalii, która skoczyła 6,70 m. Polki nie zakwalifikowały się do finału.

Letnia Uniwersjada potrwa do 27 lipca. Polska zajmuje 29. miejsce w klasyfikacji medalowej z 11 krążkami. Biało-Czerwoni wywalczyli sześć srebrnych i pięć brązowych medali. Wciąż czekają na złoto. Prowadzą Stany Zjednoczone (53 medale - 21 złotych, 12 srebrnych i 20 brązowych).