Natalia Bukowiecka jest niesamowita! Tylko zobacz, co zrobiła na ostatniej prostej

Natalia Bukowiecka w tym roku tradycyjnie już odpuściła (nie licząc paru luźniejszych startów) rywalizację w sezonie halowym, skupiając się na tym, co przyjdzie w okresie letnim. Ten plan wydaje się popłacać, bo ostatnio Polka jest coraz szybsza. 11 lipca zanotowała najlepszy wynik od czasu igrzysk w Paryżu (49.72), a wczoraj w Madrycie była bliska zejścia poniżej 50 sekund.

Natalia Bukowiecka w coraz wyższej formie. Niesamowite, co zrobiła

Najgroźniejszą rywalką Bukowieckiej w World Athletics Continental Tour Silver była Roxana Gomez, trzykrotna olimpijka z Kuby. Zawodniczki stoczyły ze sobą pasjonującą walkę na dystansie 400 metrów. Przed ostatnią prostą na prowadzeniu była jeszcze sprinterka z Ameryki Środkowej, ale wówczas w swoim stylu do ataku ruszyła Polka. I metr po metrze zaczęła "połykać" rywalkę. Ostatecznie 27-latka wygrała bieg z czasem 50.07, dzięki czemu poprawiła 31-letni rekord mityngu w Madrycie. Zobaczcie sami.

Dla Bukowieckiej był to jednak nic więcej, niż start przygotowawczy na drodze do imprezy docelowej, czyli mistrzostw świata w Tokio. Ta impreza będzie miała miejsce od 13 do 21 września. Oznacza to, że lekkoatleci będą musieli trzymać wysoką dyspozycję przez nietypowo długi okres czasu (zazwyczaj druga połowa września to dla nich już koniec sezonu), ale na ten moment o formie polskiej sprinterki nie można powiedzieć złego słowa.

Natalia Bukowiecka to brązowa medalistka z igrzysk w Paryżu na dystansie 400 metrów. Ma też złoty oraz srebrny medal olimpijski (za biegi sztafetowe w Tokio) oraz liczne krążki MŚ i ME.