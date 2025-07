Od czwartku do niedzieli lekkoatletyczna reprezentacja Polski rywalizuje w mistrzostwach Europy do lat 23. Impreza odbywa się w norweskim Bergen. - Wysyłamy do Bergen dużą reprezentację, której trzon stanowią zawodnicy obyci z występami w biało-czerwonych barwach. Część z nich była podporą ekipy, która w czerwcu w Madrycie zdobyła drużynowe wicemistrzostwo Europy. Ich postawa w ostatnich tygodniach i miesiącach napawa optymizmem - mówił przed imprezą prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, cytowany przez pzla.pl.

Mamy srebrny medal na ME U-23

Wielką nadzieją tej imprezy był wicemistrz Europy z hali w biegu na 400 metrów Maksymilian Szwed. 21-latek pewnie pobiegł w eliminacjach i półfinale. W biegu o medale Polak mocno ruszył i przez większość dystansu był pierwszy, jednak w końcówce zaczęło mu brakować mocy. Wykorzystał to Holender Jonas Phijffers, który wyprzedził go na ostatnich metrach i już nie dał się złapać. Końcówka była bardzo zacięta i Polak ostatecznie finiszował jako drugi z czasem 45,28.

Jego rywal i złoty medalista - Jonas Phijffers przekroczył linię mety z czasem 44.82, co jest rekordem mistrzostw Europy U-23 oraz rekord Holandii w tej kategorii wiekowej - podkreśla serwis Athletic News, który także udostępnił bieg Maksa Szweda po srebro ME U23.

"Mocno zaczął, chciał złota - ale przy wolniejszym początku raczej nie skończyłby wyżej" - podsumował profil występ Polaka w serwisie X.

To pierwszy medal dla Polski w biegu na 400 metrów od szesnastu lat

To był trzeci medal dla Polaków w Bergen. Wcześniej złoto w biegu na 100 m przez płotki zdobyła Alicja Sielska, a po brąz w biegu na 1500 metrów sięgnął Filip Rak.

Jak przypomniał serwis Athletic News, to był pierwszy polski medal w biegu na 400 m mężczyzn na mistrzostwach Europy U23 od 2009 roku, czyli od szesnastu lat. Ostatnim medalistą był Jan Ciepiela w 2009 roku. Ponadto to pierwszy srebrny medal dla Biało-Czerwonych na imprezie tej rangi od 28 lat. Ostatnim srebrnym medalistą był Piotr Haczek w 1997 roku. W 1999 roku ten sam lekkoatleta zdobył złoto.