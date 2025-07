Osobiste wyznanie polskiej mistrzyni. "Ile miesięcy to trwa? Za długo"

Adrianna Sułek-Schubert, fantastyczna wieloboistka w lutym ubiegłego roku urodziła syna. W sierpniu wystąpiła na igrzyskach olimpijskich. "W sierpniu zaczęła olimpijski siedmiobój z taką werwą, że przez chwilę chyba wszyscy wierzyliśmy w cuda. Swój bieg płotkarski na 100 metrów Ada wygrała. Tuż za linią mety fetowała, jakby już coś wielkiego zdobyła. Kiedy Sułek-Schubert trenowała, będąc w ciąży, to zwyczajnie nie była w stanie wykonywać takich ćwiczeń, jakie robiły jej rywalki. Finalnie zajęła 12. miejsce" - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

Poruszający wpis Adrianny Sułek

Teraz Adrianna Sułek dała długi wpis na Facebooku. Mówi w nim m.in. o bardzo ważnym problemie - depresji poporodowej.

"Ten wpis będzie pierwszy dotyczący mojej walki z depresją poporodową. Ten wpis będzie przyznaniem się do depresji choć przez kilka ostatnich lat nie sądziłam, że mnie ta choroba kiedykolwiek spotka. Nie wiedziałam, że można tak bardzo nie chcieć stawić czoła codziennym czynnościom, jakim są choćby wstanie z łóżka czy zjedzenie posiłku. Nie sądziłam, że mnie, tę Adę z nadmiarem energii, spotka bezsilność, że będzie mi obojętnie czy ukończę trening, czy wrócę do domu w połowie pracy, że głowa będzie pełna wyniszczających i demotywujących myśli, że krótki płacz dziecka będzie wytłumaczeniem na bezsilność prozy życia. Ile miesięcy to już trwa? O długo za długo" - czytamy.

Sułek zdradziła też, że długo rozważała leczenie farmakologiczne, a teraz zaczyna wierzyć, że wciąż chce być sportowcem.

"Bardzo długo rozważałam leczenie farmakologiczne, ale cierpliwie dążyłam według zdrowego schematu i próbowałam tłumić złe chochliki, regularnie rozmawiałam z psychologiem i dzisiaj czuję, że staję na nogi. Pracowałam przez tych kilka miesięcy nad odnalezieniem swojej ulubionej tożsamości. Codziennie patrzę w lustro i odpowiadam twierdząco na pytanie, czy chce być sportowcem. I od 5 dni zaczęłam w to wierzyć i odpowiadać z niewymuszonym przekonaniem" - dodała Sułek.

Jej cały wpis na Facebooku można zobaczyć w linku poniżej.

Ma on już 4,9 tysięcy reakcji i ponad 350 komentarzy. Sułek-Schubert w filmie z tego roku "Mistrzynie" opowiada, jak musiała czytać o sobie, że jest głupia, skoro w drodze do igrzysk zaszła w ciążę. - Ludzie mi życzyli śmierci mojego dziecka - mówiła w nim.

Sułek-Schubert to halowa wicemistrzyni świata (2022), wicemistrzyni Europy (2022), brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów (2018) i młodzieżowa mistrzyni Europy (2021).

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia [LINK: Strona główna - Centrum Wsparcia] pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.