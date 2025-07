Przez niego polska sztafeta została zdyskwalifikowana. Tak się tłumaczy

"Karygodne zachowanie", "sieczka w głowie", "zasłużona dyskwalifikacja" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się w sieci po tym, gdy polska sztafeta biorąca udział w mityngu w Brnie, została zdyskwalifikowana. I trudno się nie zgodzić, bo Polacy zostali wyeliminowani przez bardzo głupie zachowanie.

Młody sprinter przeprasza po dyskwalifikacji polskiej sztafety. "Zachowałem się bezmyślnie"

16-letni Szymon Dołęga tuż przed metą wyprzedza reprezentanta Czech. Jeszcze przed odniesieniem zwycięstwa obraca się w jego stronę i wykonuje gest strzelania z pistoletu. I właśnie przez to niesportowe zachowanie polska sztafeta została ukarana dyskwalifikacją, a o Dołędze zrobiło się bardzo głośno.

W poniedziałek 30 czerwca reprezentant Polski postanowił odnieść się do całej sprawy i przeprosił za swoje zachowanie.

"Oświadczenie: W związku z moim zachowaniem tuż przed zakończeniem rywalizacji w biegu sztafetowym podczas zawodów międzynarodowych w Brnie, chciałbym bardzo przeprosić mojego rywala, moich kolegów z drużyny oraz wszystkich, których uraziłem skierowanym w stronę przeciwnika gestem. Było to zachowanie nieakceptowalne i nie do usprawiedliwienia. Poniosły mnie emocje i zachowałem się bezmyślnie, co absolutnie nie powinno się zdarzyć. Raz jeszcze bardzo przepraszam i zapewniam, że taka sytuacja nigdy się nie powtórzy. Z poważaniem. Szymon Dołęga" - napisał w mediach społecznościowych.

Szymon Dołęga to jeden z najbardziej utalentowanych lekkoatletów młodego pokolenia. Pod koniec zeszłego roku ustanowił dwa nieoficjalne rekordy Polski do lat 16 - w biegu na 60 metrów oraz w skoku w dal.