Ależ występ Bukowieckiego! Kapitalne wieści dla Polaków. Walczymy o medal!

Konrad Bukowiecki to wciąż jeszcze młody sportowiec, przed którym być może duże sukcesy. Ma 28 lat, w teorii wkracza w najlepszy wiek. Ale ma też za sobą mnóstwo kontuzji. I sukcesów osiągniętych bardzo wcześnie. Dobrze, że teraz - kiedy trzeba było spisać się jak najlepiej dla drużyny - po prostu zrobił swoje.

Wicemistrz Europy ze stadionu z 2018 roku i mistrz Europy z hali z roku 2017 w roku 2019 pchał kulą na odległość aż 22,25 m. Gdyby teraz był w takiej formie, zawody w Madrycie by wygrał. I pobiłby rekord Drużynowych Mistrzostw Europy, który w 2019 roku wynikiem 21,83 m ustanowił Michał Haratyk.

Ale Bukowiecki pojechał do stolicy Madrytu z rekordem sezonu na poziomie 21,32 m. I po prostu w każdym kolejnym pchnięciu starał się do tego wyniku zbliżyć. Walczył ze sobą. Z większością rywali nie musiał, byli za słabi. A jeden był poza jego zasięgiem. W pierwszej kolejce Bukowiecki osiągnął słabe 19,60 m, a i tak był po niej drugi. Z ogromną stratą do Włocha Fabbriego, który uzyskał 20,88 m. Fabbri później poprawił się jeszcze na 21,68 m. A Bukowiecki poprawiał się na 20,01 m i 20,55 m. Wydawało się, że w każdej następnej kolejce będzie coraz lepszy, że zadziałały rady od taty-trenera i od Piotra Małachowskiego. Ale w czwartej serii Bukowiecki uzyskał tylko 19,90 m, w piątej – 20,36 m, a ostatnią, szóstą spalił. Widzieliśmy, że nie był z siebie zadowolony. Wyrażał to mimiką, poza tym a to składał ręce, a to je rozkładał.

Pan Bukowiecki prawie jak Pani Bukowiecka

Mimo nie do końca udanych zmagań Bukowieckiego z samym sobą jego trzecie miejsce i 14 punktów dla Polski to cenny wynik. W grupie nazwijmy ją pościgową do naszego kulomiota najpierw zbliżył się Brytyjczyk Lincoln, który uzyskał 20,40 m. A w przedostatniej kolejce Polaka wyprzedził Szwed Petterson, który pchnął na 21,10 m.

Trzecie miejsce Bukowieckiego jest dobre, a metry tym razem mają znaczenie drugorzędne. Tu liczy się, że pan Bukowiecki podobnie jak wcześniej pani Bukowiecka (Natalia, z domu Kaczmarek, jego żona) dostarczył Polsce dużo punktów do wyścigu o medal Drużynowych Mistrzostw Europy. On wywalczył ich 14, ona - 15, za drugie miejsce w biegu na 400 metrów.