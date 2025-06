Aż 39 stopni Celsjusza w cieniu, a na słońcu – ponad 50. W takich warunkach toczą się zawody trzeciego dnia Drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce. W tym piekielnym skwarze kapitalnie zaprezentowała się Anita Włodarczyk, która lubi takie warunki.

Długie przerwy między rzutami Włodarczyk spędzała w cieniu. Długie, bo format zawodów jest taki, że 16 zawodniczek ma po trzy próby, później osiem ma jeszcze dwie i cztery najlepsze po jeszcze jednej. A wszystko przedłużały jeszcze przedłużały go niefortunne rzuty, po których młoty zaczepiały się wysoko w siatce i obsługa miała problem z ich zdejmowaniem. Konkurs zaczął się o godzinie 18.17, a skończył dopiero o 19.46. Ale skończył się kapitalnie – rzutem Włodarczyk już pewnej zwycięstwa.

Co za odpowiedź Anity Włodarczyk!

W trudnych warunkach Włodarczyk zaczęła źle, ale później już tylko się rozkręcała. W pierwszej kolejce trafiła w siatkę, w drugiej rzuciła spokojnie 70,04 m, co dawało jej trzecie miejsce. Następnie poprawiła się na 70,55, mimo że młot zahaczył o siatkę. I przesunęła się na drugie miejsce. – Zahaczenie o siatkę to jest strata metra, może nawet półtora metra – oceniał Sebastian Chmara, czyli kiedyś wybitny wieloboista, a dziś prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, komentujący zawody w TVP Sport. Jego słowa wzmacniały to, co widzieliśmy – że Włodarczyk rzuci dużo dalej. Zanosiło się na to tym bardziej, że na ambicję weszła jej Brytyjka Purchase, osiągając 71,41 m i awansując kosztem Anity na drugie miejsce. W czwartej kolejce Włodarczyk odpowiedziała, rzucając 73,34 m. Ustanowiła swój rekord w tym sezonie – wcześniej to było 72,81 osiągnięcie 17 czerwca w fińskim Turku. Teraz w Madrycie Włodarczyk awansowała na pierwsze miejsce i już go nie oddała.

Włodarczyk ma wielkie doświadczenie i potrafi się odnaleźć w każdych okolicznościach. Do upałów jest przyzwyczajona, bo jej bazą treningową jest katarska Doha. Jest też przyzwyczajona i nas wszystkich przyzwyczaiła do sukcesów. Świetnie, że to trwa! W tym roku główną imprezą dla Włodarczyk będą wrześniowe MŚ w Tokio. Anita jest przekonana, że powalczy tam o kolejny medal.

W jej dorobku są już m.in. trzy złota olimpijskie, cztery złota MŚ i cztery złota ME.