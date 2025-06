Wszyscy widzieli, co polski mistrz zrobił na czwartym płotku. "Spadł mi"

W marcu Jakub Szymański został mistrzem Europy w hali i zapowiadał walkę o złoto na MŚ. Ale tam potknął się na ostatnim płotku w półfinale i do rywalizacji o medale nie stanął. W każdym razie w halowym bieganiu na 60 m przez płotki Szymański jest świetny. A czy świetny będzie też na 110 m przez płotki, na stadionie?

W Madrycie zdobył dla Polski 12 punktów. Nieźle, ale chciałoby się od niego nawet kompletu punktów, 16. Ze startu wyszedł idealnie, prowadził, ale uderzył w czwarty płotek. - Trochę go to wybiło, to samo zrobił na ostatnim płotku i stracił trochę na kratach [na finiszu] – analizował Sebastiana Chmara, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, który komentuje zawody w TVP Sport.pl.

Chwilę później przed kamerą TVP stanął Szymański. I zdradził, że jego zderzenie z czwartym płotkiem mogło się skończyć dużo gorzej. - Na szczęście wiążę tak mocno buty, że spadł mi tylko ze ścięgna Achillesa, z pięty. Na szczęście nie spadł mi całkiem, bo nie wiem, co bym na boso zrobił – mówił.

Pech? Tak. Ale nie tylko. Trudno nie zgodzić się z Chmarą, który stwierdził, że Szymański potrzebuje jeszcze czasu, żeby wypracować wytrzymałość szybkościową w drugiej części dystansu. Na 60 m jest świetny, na więcej trzeba poczekać.