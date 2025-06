Era przed dominacją Anity Włodarczyk. To zdanie najdobitniej uświadamia, jaki szmat czasu upłynął od największych sukcesów Moreno. A te są niebagatelne. Moreno w karierze zdobyła trzy złote medale mistrzostw świata (Edmonton 2001, Paryż 2003, Helsinki 2005), oraz jedno srebro (Osaka 2007). Ponadto została wicemistrzynią olimpijską w Atenach w 2004 roku, a cztery lata później w Pekinie zdobyła złoto. Choć to ostatnie przyznali jej dopiero po czasie, gdy ówczesnej zwyciężczyni Aksanie Miańkowej udowodniono zażywanie niedozwolonych środków dopingujących.

Co za powrót! Od razu poprawiła rekord i wygrała zawody

W kolejnych latach Moreno urodziła dziecko, a gdy powróciła, to w rzucie młotem dominowała już Włodarczyk. Która swoją drogą, pierwsze olimpijskie złoto z Londynu także odebrała po latach i dyskwalifikacji jednej z zawodniczek. Kubanka zaś już nie prezentowała aż tak wysokiego poziomu i ostatecznie pod koniec 2015 roku zakończyła sportową karierę. Ten stan trwał aż do 2024 roku, kiedy to nagle Moreno powróciła. Tyle że jako lekkoatletka z Albanii.

W 2024 roku Moreno wystąpiła w lokalnych zawodach w Albanii. Z kolei w kwietniu tego roku w portugalskiej miejscowości Vila Nova de Cerveira rzuciła 66,59. Z jednej strony, to aż o 10 metrów i 3 cm mniej niż jej rekord życiowy z 2008 roku i zarazem. Ale równocześnie pobiła rekord swojego nowego kraju! Mało tego, Moreno na tym nie poprzestała. W środę, rywalizując w Drużynowych Mistrzostwach Europy 3. Dywizji Moreno poprawiła ten rezultat wynikiem 67,96 m.

Oczywiście taki wynik jest daleki od rezultatów czołowych młociarek świata. Rekordzistką światowych list w 2025 roku jest Brooke Andersen, która uzyskała 79,29 m. Powoli schodząca ze sceny Anita Włodarczyk ma wynik sezonu na poziomie 72,81 m, co daje 20. pozycję na światowych listach. Moreno najpewniej chce jednak bawić się sportem. A że przy okazji pobije kilka razy rekord Albanii? Kibice z tego kraju zapewne nie będą mieli nic przeciwko temu. Zwłaszcza że ku chwale ich kraju urodzona w 1980 roku zawodniczka wygrała konkurs rzutu młotem w 3. Dywizji DME.