Poprzedni najlepszy rezultat w karierze Tarkowskiego wynosił 8,03 m. Osiągnął go w 2022 roku podczas lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Wynik zapewnił mu złoty medal, a także sprawił, że Tarkowski pojechał na mistrzostwa Europy do Monachium. Jak się okazało, był to jego ostatni start w sezonie, gdyż w eliminacjach do finału konkurencji już w pierwszym skoku doznał kontuzji kostki, po której został zniesiony na noszach. Następnie musiał przejść aż dwie operacje.

Powrócił do pełni zdrowia i świetnego skakania. Rekord życiowy!

W kolejnym sezonie Tarkowski najdalej skoczył 7,42, a w 2024 roku - 7,75. Progres był więc zauważalny, ale do najlepszego rezultatu w życiu wciąż sporo mu brakowało. Jednak starty w obecnym sezonie udowodniły mu, że cierpliwość popłaca. Jak poinformował prowadzący profil Athletics News, Tomasz Spodenkiewicz, Tarkowski podczas sobotniego mityngu w Białej Podlaskiej skoczył w ostatniej próbie aż 8,04 m!

Tym samym rezultat Tarkowskiego znalazł się w czołowej dwudziestce najlepszych polskich wyników w historii tej konkurencji.

- 8.04 to samodzielna 20. lokata w polskich tabelach historycznych skoku w dal (z "20" wypadają 2 wyniki sprzed ponad 50 lat - po 8.03 Stanisława Szudrowicza z 1971 oraz Jerzego Miedziałka z 1973) - opisał Spodenkiewicz.

Dodajmy, że świetny skok Tarkowskiego absolutnie nie był dziełem przypadku. Polak na tych samych zawodach już w poprzednich próbach skakał w okolicach ośmiu metrów. Z kolei w maju tego roku zajął pierwsze miejsce w zawodach w Hiszpanii, gdzie osiągnął rezultat 7,98 m. Dokonał tego w ostatniej próbie, więc jak widać, lubi zostawiać swoje najlepsze skoki na koniec zawodów.

Być może powracający do dobrej formy Tarkowski jest nadzieją na to, by polska lekkoatletyka w niedługim czasie doczekała się medalu w tej konkurencji podczas zawodów rangi międzynarodowej, takich jak halowe czy stadionowe mistrzostwa Europy, gdyż skok w dal od dawna nie jest naszą koronną konkurencją. Aktualny rekord Polski wynosi 8,16 m, a ustanowił go w 1997 roku Krzysztof Łuczak. Taki rezultat na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w Rzymie nie dałby medalu, ale za to podczas tegorocznych HME w Apeldoorn zapewniłby złoto.