Polska mistrzyni kończy karierę! "Prawie rok mi to zajęło"

Karolina Kołeczek ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych decyzję o zakończeniu kariery lekkoatletki w wieku 32 lat. Przyznała, że aż rok zastanawiała się nad swoją karierą i tym, jak ogłosić ostateczną decyzję.

Polska płotkarka kończy karierę

Kołeczek przyznała w swoim poruszającym oświadczeniu, że to była bardzo trudna decyzja, bowiem całe jej życie było związane z lekkoatletyką. "Prawie rok zajęło mi napisanie tych kilku zdań. Bo jak zamknąć coś, co przez tyle lat było całym światem? Jak ubrać w słowa emocje, które towarzyszyły mi na każdym starcie, na każdej bieżni, na każdym zakręcie tej sportowej drogi? Dziś oficjalnie mówię: kończę swoją karierę lekkoatletyczną. To decyzja, która dojrzewała we mnie długo" - zaczęła.

32-latka wie, które momenty zostaną w jej pamięci do końca życia. W szczególności te, dzięki którym nauczyła się najwięcej. "Przyniósł mi niezliczone chwile radości, wzruszeń i dumy. Był też pełen wyzwań, porażek, łez – ale to właśnie te momenty nauczyły mnie najwięcej. Dziękuję, że mogłam być częścią tego pięknego świata" - kontynuowała.

"Zostają wspomnienia, medale, rekordy, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy mnie otaczali, inspirowali i wspierali. Sport nauczył mnie odwagi, pokory i walki do końca - te wartości zabieram ze sobą w nowe życie. Dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia - już za płotkami" - dodała.

Kołeczek podziękowała na koniec rodzinie, sponsorom, trenerom, kibicom, klubom oraz wojsku.

Karolina Kołeczek to dwukrotna młodzieżowa wicemistrzyni Europy w biegu na 100 m ppł. z 2013 i 2015 r. Na koncie ma także złoty medal drużynowych mistrzostw Europy z 2019 r. W swojej konkurencji była wtedy trzecia. Jej rekord życiowy na stadionie to 12.75 sek. z 2019 r. z Chorzowa. W hali na 60 m ppł. wykręciła "życiówkę" w 2021 r. w Toruniu. - 7.96 sek.