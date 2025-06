Wow! Włodarczyk nie wiedziała, jaki wynik wykręci, gdy wchodziła do koła

Anita Włodarczyk zanotowała w tym sezonie starty w Chorzowie podczas Memoriału Janusza Kusocińskiego i mityngu w Nairobi, gdzie konkurencja była dość mocna. Przed własną publicznością rzuciła 69.91 m, w konkursie zajęła drugie miejsce, za Silją Kosonen z Finlandii. W Kenii była siódma z wynikiem 70.27. Najlepsza była Kanadyjka Camryn Rogers (77.93).

Włodarczyk wygrała z najlepszym wynikiem w sezonie

Podczas mityngu w Tajpej w ramach World Athletics Continental Tour Włodarczyk pokazała się z naprawdę dobrej strony i udowodniła, że jej forma rośnie. Polska młociarka okazała się najlepsza, wygrywając z wynikiem 71.51 m. To była jej czwarta próba w konkursie i jedyna, w której przekroczyła granicę 70 m.

To najlepszy wynik Włodarczyk w tym sezonie i najlepszy rezultat polskiego młota u kobiet. Czterokrotna mistrzyni świata przebiła Ewę Różańską, sensacyjną wicemistrzynię Europy z Monachium z 2022 r., która najdalej w tym sezonie rzuciła 70.51 m.

Dla Włodarczyk najważniejsze jest, aby być w jak najlepszej formie na mistrzostwach świata w Tokio (13-21 września).

Jeszcze rok temu fani lekkiej atletyki nastawiali się, że igrzyska olimpijskie w Paryżu to może być ostatnia wielka impreza z udziałem mistrzyni. Ale Włodarczyk nie zamierza jeszcze kończyć kariery. Zamierza lecieć do stolicy Japonii. Nie wyklucza, że wytrwa do 2028 r., kiedy odbędą się IO w Los Angeles.

- Jestem zdrowa, mam chęci do pracy, ale czas pokaże. Gdy teraz o tym pomyślę, to jednak jest kawał czasu. Ale jeśli na treningach i w mojej głowie będzie jak teraz, to mogę startować jeszcze za trzy lata. Nie chcę mówić i myśleć, kiedy ma być koniec mojej kariery. Gdybym ustawiła sobie w głowie, że we wrześniu Tokio podczas mistrzostw świata ma być mój ostatni start, bardzo dużo by mnie to emocjonalnie kosztowało. Jadąc na zawody, koncentrowałabym się nie na tym, na czym trzeba - mówiła w rozmowie z "Faktem".

- Cieszę się, że wracam do Tokio, bo jestem zawodniczką sentymentalną. Zawsze lubiłam też wracać do Berlina i innych miejsc, które sprawiły mi dużo radości. To też taki czynnik, który mnie dodatkowo nakręca. W Tokio będę czuła się jak u siebie. Dla mnie to bardzo ważne - powiedziała przy okazji Memoriału Jausza Kusocińskiego, cytowana przez "Weszło!".

Anita Włodarczyk ma na koncie trzy tytuły mistrzyni olimpijskiej, cztery złote medale mistrzostw świata oraz sześć medali mistrzostw Europy, w tym cztery złote. To do niej należy rekord świata w rzucie młotem (82.98 m podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w Warszawie w 2016 r.). W sierpniu skończy 40 lat.