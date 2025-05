20-letni Polak bije rekord za rekordem i ogłasza. "Mam największy talent w historii"

Rocznikowo Szwed ma dopiero 21 lat, więc można stwierdzić, że najlepsze lata kariery dopiero przed nim. Jednak już na jej obecnym etapie osiąga znakomite rezultaty, a jego progres może wzbudzać podziw. W ubiegłym roku został mistrzem Polski seniorów, w pokonanym polu pozostawiając między innymi mistrza olimpijskiego sztafety mieszanej 4x400 m z Tokio, Karola Zalewskiego. Przy okazji uzyskany czas 45.25 s pozwolił mu poprawić rekord Polski na 400 metrów w kategorii U-23, który od dwudziestu lat należał do Marka Plawgi.

Jak się później okazało, nie był to jedyny rekordowy rezultat, który Szwed zabrał Plawdze. W marcu tego roku Polak pojechał na halowe mistrzostwa Europy, które odbywały się w holenderskim Apeldoorn. Zaliczył tam doskonały występ, gdyż awansował do finału biegu na 400 metrów, w którym zdobył srebrny medal. Pobił też halowy rekord Polski seniorów, który Plawgo pobiegł jeszcze w 2002 roku (45.39 s). Wynik Szweda (45.31 s) jest lepszy aż o 8 setnych sekundy. Na tak wysokim poziomie na dystansie sprinterskim to ogromna różnica.

Jest pewien swoich umiejętności. I sprzedał kolegom małego pstryczka w nos?

– Przed rozpoczęciem sezonu halowego w ogóle nie miałem w planach bić rekordu Polski – stwierdził Szwed w rozmowie z TVP Sport.

Przy okazji biegacz powiedział zdanie, które mogłoby wziąć do siebie wielu lekkoatletów przez lata bezskutecznie próbujących pobić najlepsze rezultaty w historii kraju: – To jest też śmieszne, że ludzie próbują atakować te rekordy przez lata, a ja w środku sezonu dopiero odkryłem, że mogę to zrobić i to zrobiłem.

Szwed jest przy tym bardzo pewien swoich umiejętności, a także skali talentu, którą dysponuje. Jak twierdzi, do tej pory żaden polski biegacz nie dysponował takim potencjałem, jak on.

– Myślę, że mam największy talent w historii Polski do 400 metrów. Pokazuję to tak naprawdę od juniora, że już jako drugi rocznik juniora miałem drugi wynik w historii Polski. Z każdym sezonem udowadniam coraz bardziej, że biegam na poziomie, łamię granice i potrafię w tej najlepszej formie się utrzymać. Nie mam "dni konia", tylko po prostu jestem mocny cały czas – powiedział biegacz.

Następnym występem Maksymiliana Szweda będzie World Athletics Relays, podczas których wraz z kolegami ze sztafety 4x400 metrów powalczy o awans na mistrzostwa świata do Japonii. Zawody odbędą się 10 i 11 maja w Kantonie.