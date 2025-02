Padł niesamowity rekord świata! Pierwszy człowiek w historii

Jacob Kiplimo to bez wątpienia największy talent w biegach długodystansowych ostatnich lat. Jako 15-latek zadebiutował na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, stając się najmłodszym olimpijczykiem z Ugandy. Pięć lat później sięgnął po olimpijski brąz na 10 000 m w Tokio. Teraz w wieku zaledwie 24 lat dokonał rzeczy wręcz historycznej.

Jacob Kiplimo z historycznym rekordem. Czegoś takiego jeszcze nie było

W sobotę rewelacyjny Ugandyjczyk wystartował w półmaratonie w Barcelonie i jako pierwszy człowiek przebiegł dystans 21 km i 97 m poniżej 57 minut. Zmierzono mu czas 56 minut i 41 sekund. Tym samym odniósł miażdżące zwycięstwo nad drugim Geoffreyem Kamwororem, którego wyprzedził o ponad dwie minuty. Przy okazji aż o 49 s pobił dotychczasowy rekord świata Yomifa Kejelchy, wynoszący 57:30. Jak odnotowało World Athletics, tak dużej różnicy między starym a nowym rekordem w półmaratonie nie było jeszcze nigdy w historii.

Zadanie Kiplimo ułatwiły także warunki pogodowe. Te były wręcz idealne. Miał okazję biec praktycznie bez wiatru przy temperaturze 13ºC. Sam zawodnik nie nastawiał się jednak na bicie rekordów. Start potraktował jako formę przygotowań do maratonu w Londynie, w którym zadebiutuje w kwietniu tego roku. - Jestem bardzo podekscytowany tym, co dzisiaj zrobiłem. Zacząłem mocno, chciałem mieć świetny wyścig, ale nie spodziewałem się pobicia rekordu świata - przyznał po dotarciu do mety, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Tak padł rekord świata w półmaratonie. "Powiedziałem sobie, że muszę"

Choć jak na biegacza specjalizującego się w tak długich dystansach Kiplimo wciąż jest bardzo młody, rekord świata w półmaratonie ustanowił już po raz drugi. Po raz pierwszy udało mu się to w listopadzie 2021 r. w Lizbonie. Triumfował wówczas z wynikiem 57:31. W ubiegłym roku o sekundę pobił go jednak wspomniany Kejelcha. - Na pierwszych dwóch kilometrach ruszyłem bardzo mocno, żeby uciec rywalom. Gdy mijały kolejne kilometry i widziałem, że biegnę w rekordowym tempie, powiedziałem sobie, że muszę utrzymać to tempo bez względu na wszystko - relacjonował Kiplimo.

W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Kenijka Joyciline Jepkosgei. Jej czas 1 godzina 4 minuty i 11 sekund jest nowym rekordem trasy.