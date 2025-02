Najnowsze wieści ws. stanu zdrowia Bukowieckiej. "Start jest zagrożony"

Natalia Bukowiecka (z d. Kaczmarek) nie ukończyła biegu na 400 m podczas mityngu w Ostrawie. Gdy dobiegła do łuku, nagle na jej twarzy pojawił się grymas bólu i natychmiast się zatrzymała. Był to pierwszy przypadek w jej karierze, gdy nie ukończyła biegu.

"Od pewnego czasu mam problem z mięśniem dwugłowym. Dziś po 100 metrach poczułam ból i choć bardzo chciałam biec dalej, wiedziałam, że to może pogorszyć sprawę, dlatego się zatrzymałam. O tym, co dalej z sezonem halowym, zdecydujemy po badaniach" - przekazała później w mediach społecznościowych. Pojawiły się nowe informacje.

Prawda o kontuzji Natalii Bukowieckiej wyszła na jaw. Wtedy zapadnie diagnoza

W programie "Sportowy Wieczór" dziennikarz Aleksander Dzięciołowski zdradził, że uraz doskwierał Bukowieckiej już wcześniej. Przez co w Ostrawie podeszła do sprawy zachowawczo. - Natalia z problemem zmaga się od dwóch tygodni. Rozmawiałem z nią po tym biegu. W tej chwili zachowuje względny optymizm i rzeczywiście możemy być względnie optymistycznie do tego nastawieni, bo nie wyglądało to bardzo źle. Powiedziała, że poczuła ból dwa razy. Najpierw mniej więcej na 50. metrze, a potem na 100. Nie chciała ryzykować, żeby czegoś groźniejszego się nie "dorobić" - powiedział, cytowany przez TVP Sport.

Dzięciołowski wskazał, kiedy powinna zapaść diagnoza. - W środę prawdopodobnie odbędą się badania w Łodzi lub Warszawie. Prawdopodobnie jest to naciągnięcie mięśnia dwugłowego, czyli bardzo sprinterska kontuzja. Najbardziej popularny uraz wśród sprinterów - wyjaśnił. I raczej należy zakładać, że zawodniczka opuści zbliżający się Orlen Cup (8 lutego). Również dlatego, by nie narażać się przed bardziej prestiżowymi imprezami.

"Jest szansa, że to nie koniec sezonu dla Natalii Bukowieckiej"

- Jest szansa, że to nie koniec sezonu dla Natalii Bukowieckiej. To było profilaktyczne zejście. Myślę, że jej sobotni start na 60 metrów w Łodzi jest zagrożony, natomiast liczę na to, że halowe mistrzostwa Europy są cały czas w zasięgu - zakończył dziennikarz.

Halowe mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 6-9 marca w holenderskim Apeldoorn. Natomiast na 21-23 marca zaplanowano halowe mistrzostwa świata w chińskim Nankin.