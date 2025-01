Medalista z Paryża zatrzymany! Policja użyła paralizatora. Jest nagranie

Frederick Kerley to jeden z najlepszych sprinterów ostatnich lat. Amerykanin od 2019 roku i mistrzostw świata w Dosze regularnie przywozi medale największych imprez. Co ciekawe wtedy w Katarze zdobył brąz, ale na 400 metrów. Został też wówczas mistrzem świata w sztafecie 4x400 metrów. Dopiero później przerzucił się na krótsze dystanse, co okazało się kapitalną decyzją.

Krótszy dystans, dłuższa lista sukcesów

Pochodzący z Teksasu 29-latek został wicemistrzem olimpijskim w Tokio 2021 roku na 100 metrów, a już rok później wywalczył na tym dystansie indywidualne mistrzostwo świata, wygrywając w Eugene z wynikiem 9,86 s. Rok później w Budapeszcie nie poszło mu tak dobrze, zajął 9. lokatę, ale z kolei wygrał w sztafecie 4x100 metrów. Natomiast na igrzyskach w Paryżu w zeszłym roku dorzucił do dorobku kolejny medal, tym razem brązowy również na 100 metrów. Co ciekawe czas miał nawet lepszy, niż gdy zostawał mistrzem świata (9,81), ale Noah Lyles (9,784) i Kishane Thompson (9,789) byli jeszcze szybsi.

Fred Kerley porażony paralizatorem. Poszło o... samochód

Teraz Kerley kiepsko rozpoczął nowy rok, bo od wizyty za kratkami. Sprinter został zatrzymany w czwartek 2 stycznia w Miami Beach na Florydzie. Potwierdziła to lokalna policja. Wedle relacji funkcjonariuszy, Kerley zjawił się przy 9th Street 100, gdzie trwało policyjne śledztwo. Samo dochodzenie nie miało ze sportowcem nic wspólnego, ale działania policji odbywały się nieopodal miejsca, w którym Kerley zaparkował swoje auto.

Co dokładnie powiedzieli mu policjanci, tego nie wiemy. Jednak Amerykanin z każdą chwilą stawał się coraz bardziej agresywny, aż funkcjonariusze postanowili go zatrzymać. To również było trudne i w końcu Kerley został porażony paralizatorem, by dało się go obezwładnić. Medalista olimpijski odpowie teraz za stawianie oporu, napaść na policjanta i zakłócanie spokoju publicznego.