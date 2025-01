To jest kosmos! Rekord świata zmiażdżony

Igrzyska olimpijskie w Paryżu dostarczyły mnóstwa emocji. Niestety dla Polski były one jednymi z najgorszych w historii, bo Biało-Czerwoni wywalczyli zaledwie 10 medali. Co więcej, tylko jeden w lekkoatletyce - brąz Natalii Kaczmarek. Więcej krążków i to w pojedynkę wywalczyła Beatrice Chebet, bo dwa złote. Kenijka była bezkonkurencyjna zarówno na dystansie pięciu, jak i 10 km, choć rekordów osobistych wówczas nie pobiła. Rekord osobisty, który stał się jednocześnie rekordem świata, ustanowiła za to 31 grudnia 2024.

Beatriz Chebet przeszła do historii. Pierwsza kobieta na świecie z takim czasem!

Tego dnia 24-latka rywalizowała w Barcelonie w biegu ulicznym Cursa dels Nassos na dystansie pięciu kilometrów. I trasę pokonała w kosmicznym tempie. Zaczęła mocno od samego początku. Pierwsze tysiąc metrów pokonała w czasie 2 minut i 46 sekund, co już wtedy zwiastowało, że może zostać pobity rekord świata. I tak też się stało! Ostatecznie na metę wbiegła po 13 minutach i 54 sekundach. Taki wynik podali organizatorzy biegu. Nieco inny podały inne źródła. Ich zdaniem mogła przebiec pięć kilometrów jeszcze o 0,02 s szybciej.

Nie zmienia to jednak faktu, że stała się pierwszą kobietą na świecie, która pokonała wspomniany dystans w czasie poniżej 14 minut, czy to na ulicy, czy na bieżni. Co więcej, wcześniejszy rekord, ustanowiony w 2023 roku, również należał do niej. Wówczas przebiegła pięć kilometrów w czasie 14 minut i 13 sekund.

"Czy mogę chcieć czegoś więcej?"

- Czułam, że jestem w stanie pokonać ten dystans poniżej 14 minut. I faktycznie to zrobiłam! Dwa biegi w Barcelonie i dwa rekordy świata. Czy mogę chcieć czegoś więcej? - zastanawiała się Kenijka tuż po zwycięstwie, cytowana przez BBC. - Jestem bardzo szczęśliwa, bo wszystko poszło zgodnie z planem - dodawała.

Beatrice Chebet to niezwykle utalentowana lekkoatletka, która mimo młodego wieku, ma na koncie wiele sukcesów. Oprócz złotych medali igrzysk posiada w dorobku również srebro i brąz mistrzostw świata na dystansie pięciu kilometrów. Jest też mistrzynią Afryki czy sześciokrotną mistrzynią świata w biegach przełajowych (w drużynie i indywidualnie). Na tym Kenijka nie zamierza się zatrzymywać. - Moim kolejnym celem jest zdobycie złotych medali na dystansie pięciu i 10 tysięcy metrów na MŚ w Tokio - podkreślała.