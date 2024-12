Rodzina ofiary Pistoriusa reaguje na wieści o jego nowej partnerce. "Gęsia skórka"

Oscar Pistorius na początku stycznia tego roku po 11 latach wyszedł z więzienia. Pochodzący z RPA sportowiec stał się absolutną gwiazdą lekkoatletyki. Choć amputowano mu obie nogi, poruszając się na protezach z włókna węglowego, osiągał niesamowite wyniki w bieganiu. Zdobył sześć złotych medali igrzysk paralimpijskich, a nawet startował razem ze zdrowymi zawodnikami. W 2013 r. dopuścił się jednak niebywałej zbrodni. W walentynki zastrzelił swoją narzeczoną - modelkę Reevę Steenkamp, za co skazano go na 15 lat. Obecnie przebywa na warunkowym zwolnieniu i jak doniosły południowoafrykańskie media, właśnie znalazł nową miłość.

Tak wygląda nowa partnerka Pistoriusa. "Chciał znaleźć sobowtóra?"

Tamtejszy portal Netwerk24 poinformował, że Pistorius spotyka się z 33-letnią Ritą Greyling. Kobieta na co dzień jest konsultantką ds. zarządzania biznesem i z rodziną biegacza znała się od lat. Wiadomość szybko obiegła media na całym świecie. Te od razu dostrzegły niesamowite podobieństwo Greyling do zamordowanej Reevy Steenkamp.

Takie spostrzeżenia ma także starsza siostra Steenkamp - Simone Cowburn, która nie ukrywa strachu. - Patrzę właśnie na zdjęcia tej kobiety i mam gęsią skórkę i ciarki na plecach. Szokuje mnie to, że jest tak podobna do mojej Reevy. Ma taką samą budowę ciała, taką samą twarz i włosy, nawet takie same oczy. Czy on jest aż tak chory, że chciał znaleźć sobowtóra? - mówiła, cytowana przez "Dailymail".

Matka Reevy Steenkamp zabrała głos. "On nadal stanowi zagrożenie dla kobiet"

59-latka nie mogła zrozumieć, jak ktoś mógł zaufać mężczyźnie, który zamordował jej siostrę. - Muszę zadać sobie pytanie, jak ta kobieta może zamknąć oczy w nocy i pójść spać z mężczyzną, o którym wie, że oddał cztery kule, które okaleczyły ciało kobiety, którą twierdził, że kochał. Nie mam nic przeciwko niej, ale będę ją ostrzegać, żeby spała z jednym okiem otwartym. On może jej zrobić to samo, co zrobił Reevie, i nie chcę, żeby to się kiedykolwiek powtórzyło - tłumaczyła.

Z kolei dziennik "The Sun" skontaktował się z matką Reevy Steenkamp - June. Ta przekonywała, że Pistorius nadal ma problem z napadami gniewu i może być niebezpieczny. - Nie rozumiem, jak ona może nie widzieć w nim niczego niepokojącego, skoro on wciąż traci panowanie nad sobą. On nadal stanowi zagrożenie dla kobiet. Reeva znała go zaledwie trzy miesiące, a teraz nie żyje. A on nigdy się nie przyznał do zbrodni - mówiła. Oscar Pistrius na co dzień przebywa w rezydencji swojego wuja w Pretorii. Może wychodzić z niej tylko w określonych porach, nie może udzielać wywiadów, musi wykonywać prace społeczne i regularnie spotykać się z urzędnikami państwowymi.