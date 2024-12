Mistrzyni oskarżona o kradzież. "Ochroniarz bazował na uprzedzeniach"

Daisy Osakue to sześciokrotna mistrzyni Włoch w rzucie dyskiem. 28-latka zdobyła cztery tytuły na otwartym stadionie w latach 2020-23 oraz dwa mistrzostwa w hali w 2022 r. oraz 2023 r. Wielkich osiągnięć na arenie międzynarodowej Osakue nie miała.

Jej największym sukcesem było 5. miejsce na mistrzostwach Europy w 2018 r. w Berlinie. Triumfowała wtedy Chorwatka Sandra Perković przed Niemkami: Nadine Mueller oraz Shanice Craft. W 2021 r. Osakue wystartowała na igrzyskach olimpijskich w Tokio, jednak zajęła tam dopiero 12. miejsce. Lepiej poszło jej w tym roku w Paryżu, gdzie zajęła 8. pozycję z wynikiem 63.11 m.

W ostatnich dniach Włoszka poskarżyła się w mediach społecznościowych, że została ofiarą rasizmu. Do zdarzenia doszło w sklepie znanego producenta telefonów komórkowych na via Roma w Turynie. Osakue została oskarżona o kradzież.

Zawodniczka poszukiwała adaptera do swojego telefonu. Znalazła go na pierwszym piętrze i skierowała się na dół, by popatrzeć jeszcze na inne produkty tej firmy. Gdy schodziła po schodach została zatrzymana przez ochroniarza, który stwierdził, że zawodniczka musi zapłacić przed opuszczeniem piętra i oskarżył ją o kradzież.

Mistrzyni Włoch oskarżona o kradzież

"Zapłacę na dole, bo mogę to zrobić. Bądźmy szczerzy, dlaczego zatrzymałeś akurat mnie, a nie kogoś innego? Zatrzymałeś mnie, bo jestem czarna i myślałeś, że kradnę. Nic więcej nie powiedziałeś" - opowiadała Osakue na filmiku, który umieściła na Instagramie.

Sprawę rozwiązał pracownik sklepu, który przyszedł na miejsce nieporozumienia i potwierdził, że Osakue może zapłacić za produkt na poziomie 0. "Ta sytuacja mnie zdenerwowała. Rozumiem, że ochroniarz wykonywał swoją pracę, a w związku ze świętami w sklepie panował chaos, ale było to nic innego jak segregacja rasowa" - powiedziała Osakue.

"Ochroniarz bazował na uprzedzeniach, a nie faktach. Na szczęście pracownicy sklepu byli wyrozumiali, mili i mnie przeprosili, zamykając całą sprawę. Mogłam zostać w domu w tym szalonym czasie" - zakończyła z uśmiechem Włoszka.

To nie pierwsza rasistowska sytuacja, z jaką miała do czynienia Osakue. Latem 2018 r. zawodniczka została trafiona w oko jajkiem. Po zgłoszeniu sprawy na policję i opisaniu sytuacji w mediach społecznościowych Osakue stała się ofiarą rasistowskich komentarzy i obelg.