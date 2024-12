Genialny 16-latek zachwycił cały świat! Nawet Bolt tak nie biegał

Sprinterski świat od lat czeka na kogoś, kto byłby w stanie dorównać, a nawet przebić legendarnego Usaina Bolta w jego osiągnięciach. Rekord świata na 100 m wynoszący 9,58 s ma już piętnaście lat, Jamajczyk ustanowił go na mistrzostwach świata w Berlinie w 2009 roku. Od tamtej pory nikt nie wzniósł się na tak niebotyczny poziom, a na ostatnich igrzyskach w Paryżu złoto dał wynik 9,79 s, czyli jednak wyraźnie słabszy.

Bolt czeka na pretendenta. Niedługo się doczeka?

To wszystko może się jednak za jakiś czas zmienić, bo coraz głośniej robi się o wielkim talencie prosto z Australii. No cóż, może nie do końca prosto, bo chłopak jest synem imigrantów z Sudanu Południowego, ale nikt nie ma wątpliwości, że Gout Gout ma wszystko, by w przyszłości pobić rekordy Usaina Bolta i daje ku temu coraz więcej argumentów.

Gout Gout przebił nawet 16-letniego Usaina

O fantastycznym 16-latku głośno zrobiło się już w 2023 roku, gdy na juniorskich mistrzostwach Australii przebiegł 200 metrów w 20,87 s. Niedługo później w Mistrzostwach Queensland Athletics w biegu na 100 metrów popisał się wynikiem 10,29 s. Jednak to dla niego absolutnie nie jest sufit i już wykręca coraz lepsze czasy.

Podczas zawodów All Schools Athletics w Queensland Gout Gout triumfował, a czas zrobił wrażenie na całym świecie. 20,04 s na dystansie 200 metrów. To absolutny kosmos i nowy seniorski rekord kraju, jak dotąd należący do Petera Normana, który w 1968 roku ustanowił go na poziomie 20,06 s. To jednak nie wszystko! Australijczyk przebił najlepszy rezultat Usaina Bolta, gdy ten miał 16 lat. W obecnym wieku Gout Gouta Bolt biegał 200 metrów w czasie 20,13 s. Do sieci trafiło nagranie z biegu genialnego nastolatka. W porównaniu do pozostałych uczestników zawodów, jego osiągnięcia wyglądają jeszcze bardziej niesamowicie.