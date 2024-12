Stało się! Polska mistrzyni powiedziała "pas"

Już od samego początku swej bogatej kariery lekkoatletyczni trenerzy oraz eksperci z nadzieją spoglądali w kierunku Patrycji Wyciszkiewicz. Polka uchodziła za ogromny talent nie tylko w naszym kraju, ale i w Europie. Najlepszym dowodem na to były mistrzostwa Europy juniorów (do lat 19) we włoskim Rieti w 2013 roki. Nasza reprezentantka zdobyła tam aż dwa złote medale: na 400 metrów indywidualnie i w sztafecie 4x400. Na tej samej imprezie medale zdobywali m.in. Sofia Ennoui (srebro na 1500 m) czy Patryk Dobek (srebro na 400 m).

Patrycja Wyciszkiewicz, czyli część legendy "Aniołków"

Indywidualna kariera Polki nie rozwinęła się może aż tak bardzo, jak można było mieć w pewnym momencie nadzieję. Jej jedyne solowe medale to te z czasów juniorskich. Jednak Wyciszkiewicz pokazywała klasę jako część "Aniołków Matusińskiego". Legendarnej już sztafety żeńskiej 4x400 metrów, która zdobyła dla Polski cały worek medali.

Sama Wyciszkiewicz to m.in. wicemistrzyni świata z Dohy z 2019 roku, halowa wicemistrzyni świata z Birmingham z 2018 roku, a także halowa (Belgrad 2017) i "stadionowa" mistrzyni Europy (Berlin 2018). Wszystko oczywiście w sztafecie, którą współtworzyła m.in. z Małgorzatą Hołub-Kowalik, Igą Baumgart-Witan i Justyną Święty-Ersetić.

Kontuzje jej nie oszczędzały

Ostatnie lata nie były już dla Wyciszkiewicz tak udane. Liczne problemy zdrowotne kosztowały ją aż dwa występy na igrzyskach olimpijskich, kolejno w Tokio w 2021 roku (gdzie "Aniołki" zdobyły srebro) oraz w Paryżu w 2024 roku. Przed francuskimi igrzyskami doznała niezbyt często spotykanej, ale za to bardzo poważnej kontuzji zerwania ścięgna mięśnia strzałkowego. W piątek 6 grudnia Polski Związek Lekkiej Atletyki oficjalnie poinformował, że 30-latka zakończyła sportową karierę.