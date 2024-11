Wielki transfer z udziałem Ewy Swobody. To już oficjalne

Ewa Swoboda jest od 2017 r. zawodniczką klubu AZS-AWF Katowice. Temat ewentualnego transferu krążył od co najmniej kilku tygodni. Aż w końcu do niego doszło.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewa Swoboda z wyjątkową nagrodą za pobicie halowego rekordu Polski. Otrzymała ją na gali Złote Kolce

Wielki transfer z udziałem Swobody

Jak podaje TVP Sport, sprinterka będzie od 2025 r. reprezentować barwy KS Podlasie Białystok. W północno-wschodniej Polsce szykuje się zatem drużyna prawdziwych gwiazd polskiej lekkoatletyki. W białostockiej drużynie występują Wojciech Nowicki (rzut młotem) i Natalia Bukowiecka (d. Kaczmarek, bieg na 400 m).

To ogromne wzmocnienie dla Podlasia. Za Swobodą naprawdę udany sezon. Została halową wicemistrzynią świata na 60 metrów i wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu dotarła do półfinału. Do wejścia do finału zabrakło jej jednej setnej sekundy.

Rekord życiowy Swobody na 100 m (10, 94 sek. z 2023 r.) jest zaledwie o jedną setną wolniejszy od rekordu Polski Ewy Kasprzyk z 1986 r. (10,93 sek.). Być może pobije ten rezultat już jako zawodniczka Podlasia.

- Jestem blisko tego rekordu Polski na 100 metrów, ale zawsze jak się jest blisko, to jest to trudne do zrobienia. Tak samo było z pokonaniem bariery 11 sekund. Byłam gotowa na to, bo biegałam poniżej siedmiu sekund na 60 metrów, ale w tej setce czegoś brakowało. Myślę, że trzeba to sobie wszystko w głowie poukładać i być świadomym tego, że jest się gotowym na to. Może kiedyś zrobię ten rekord Polski. Chciałabym - powiedziała w rozmowie z Interią Sport w październiku.

W środę rano Swoboda pojawiła się na lekkoatletycznym stadionie w Białymstoku na oficjalnym przywitaniu i prezentacji, otrzymała bukiet kwiatów.

KS Podlasie Białystok był lekkoatletycznym klubowym mistrzem Polski w latach 2011-2014 oraz w 2019 r.