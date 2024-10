Swobody w takiej odsłonie kibice jeszcze nie widzieli. "Bardzo bym chciała"

Pod koniec sierpnia Ewa Swoboda wzięła udział w ostatnim turnieju tego sezonu. Podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej w finałowym biegu na 100 metrów z czasem 11,03 s zajęła dopiero szóste miejsce. Wcześniej nasza reprezentantka została dziewiątą sprinterką igrzysk olimpijskich w Paryżu na tym dystansie, a do występu w finału zabrakło jej 0,01 s.

To byłby hit. Swoboda wystartuje w nowej konkurencji?

Mimo to ten rok Swoboda z pewnością zaliczy do udanych. W końcu zgarnęła srebrne medale za bieg na dystansie 60 m podczas halowych mistrzostw świata w Glasgow oraz w rywalizacji na 100 m podczas mistrzostw Europy w Rzymie. Ostatnio 27-latka zagościła na gali Złote Kolce 2024, gdzie odebrała nagrodę za pobicie halowego rekordu Polski. Miało to miejsce w marcu bieżącego roku podczas halowych mistrzostw świata. Wtedy to w półfinale uzyskała czas 6,98 s.

Jasnym jest, że sprinty to ulubione konkurencje Swobody. Nie jest za to zbyt chętna na bieg na 200 m. - Jestem pewna, że dałabym radę przebiec to 200 metrów nawet dosyć szybko, ale się boję tego dystansu - mówiła podczas wspomnianej gali. Tymczasem okazuje się, że reprezentantka Polski od lat pragnie spróbować swoich sił w kompletnie innej dyscyplinie!

Mowa o skoku w dal. - Bardzo bym chciała sprawdzić się w tej konkurencji. Nie skakałam jeszcze nigdy, ale w skoku z miejsca wygląda to dobrze. Od początku mojej kariery namawiam trenerkę na ten skok w dal. Po mistrzostwach świata w Doniecku w 2013 roku mówiłam o tym trenerce, że po sezonie chcę skakać w dal. Niestety nie wyszło. W tym sezonie było tak samo - zdradziła Ewa Swoboda w ostatniej rozmowie z Interią Sport. Kto wie, być może i w tej konkurencji Swoboda odnalazłaby się świetnie.

Ostatnio wicemistrzyni Europy przekazała również, że pomimo wcześniejszych deklaracji weźmie udział w przyszłorocznych HMŚ. - Powiedziałam, że po memoriale Kamili Skolimowskiej nie będę startować w hali, ale będę - poinformowała. Zawody te odbędą się w dniach 21-23 marca 2025 w chińskim mieście Nankin.