Ależ wpadka Babiarza podczas gali. Mina Swobody mówi wszystko

Ewa Swoboda ma za sobą świetny sezon. W tym roku została halową wicemistrzynią świata w biegu na 60 metrów podczas zawodów rozgrywanych w Glasgow. W finale Polka osiągnęła czas 7,00 s, a w półfinale 6,98 s, czym pobiła rekord Polski. Ponadto zajęła drugie miejsce w biegu na 100 m na mistrzostwa Europy w Rzymie. W decydującym pojedynku uzyskała czas 11,03. Nieco gorzej poradziła sobie na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie zakończyła rywalizację na etapie półfinału. - Ciężko mi jest być szczęśliwą. Ja wiem, że to jest kawał super roboty, że to jest fajna sprawa. Ale, no, to za mało - mówiła po półfinałach.

REKLAMA

Zobacz wideo Swoboda mistrzynią Polski! "Bardzo ładne medale"

W czwartek 24 października Ewa Swoboda pojawiła się na Gali Złote Kolce, gdzie odebrała statuetkę z logo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki za swój rekord z Glasgow. Wydarzenie poprowadził duet Przemysław Babiarz i Sebastian Chmara. Pierwszy z nich nie ustrzegł się kilku poważnych pomyłek.

Przemysław Babiarz zaliczył wpadkę

Już na samym początku Babiarz pomylił osiągnięcia Ewy Swobody, co wychwyciła sama zainteresowana. -Cieszę się z tego rekordu Polski i drugiego miejsca, bo to były [halowe - przyp.red] mistrzostwa świata, a nie mistrzostwa Europy - sprostowała słowa Babiarza. - Więc jestem wicemistrzynią świata i fajnie bawiłam się [na mistrzostwach świata - przyp.red]. Wszystkim sportowcom życzę tego, żeby bawili się tym sportem i czerpali z tego jak najwięcej radości - dodała lekkoatletka.

- To jeszcze Cię o jedno zapytamy, pozdrawiając panią trener Joannę Krupę - wypalił Przemysław Babiarz. - Iwonę - oznajmiła Swoboda. - Iwonę Krupę, a Joanna Krupa tutaj - próbował żartować prowadzący, po czym posypał głowę popiołem. - Przepraszam pani Iwono. Ja się zawsze tak mylę i wiem, że wtedy są brawa. Ja chciałem je wywołać, dlatego tak się pomyliłem - stwierdził.

Podczas Gali Kolce wybierani są najlepsi polscy lekkoatleci minionego sezonu. W 2023 roku laureatami Złotych Kolców zostali Wojciech Nowicki i Natalia Kaczmarek.