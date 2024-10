Tragedia za tragedią. "Piąta śmierć sportowca w ciągu ostatniego miesiąca"

W poniedziałek, 7 października kenijskie media podały informację o śmierci Kipyegona Betta. Lekkoatleta w 2016 był najlepszym zawodnikiem w biegu na 800 metrów na lekkoatletycznych mistrzostwach świata juniorów, które odbyły się w Bydgoszczy. - W kolejnych latach wpakował się w tarapaty. W 2018 roku został ukarany czteroletnim zawieszeniem za doping. Teraz zmarł po nagłej chorobie. "Próbowaliśmy mu pomóc" - tłumaczy jego siostra - pisał Bartosz Naus ze Sport.pl.

Tragedia za tragedią w Kenii. Nie żyje dwóch byłych lekkoatletów

We wtorek kenijskie media poinformowały, że w wieku 33 lat zmarł Clement Kemboi. To były mistrz Afryki 3000 metrów. Został on znaleziony martwy na ternie farmy w mieście Iten. Jak poinformował Peter Mullinge, komendant policji hrabstwa Elegeyo Kemboi miał popełnić samobójstwo. Dodał również, że zmarły już wcześniej też próbował popełnić samobójstwo. - Z naszych informacji wynika, że był w głębokiej depresji i sfrustrowany, gdy jego kariera biegacza się skończyła - dodał Mullinge.

Kemboi specjalizował się w biegach z przeszkodami. W 2015 roku zdobył złoty medal w biegu na 3000 metrów z przeszkodami podczas Igrzysk Afrykańskich w Brazzaville. Jego rekord życiowy wynosił 8:10.65, który ustanowił podczas Diamentowej Ligi w 2016 roku.

To jednak nie koniec tragicznych wieści z Kenii. Zmarł również 53-letni, były maratończyk - Samson Kandie. - Lekkoatleta najpierw został napadnięty, a następnie skatowany. Mimo że trafił do szpitala, to jego życia nie udało się uratować - informuje WP Sportowe Fakty.

- Kandie wygrał edycję maratonu wiedeńskiego w 2004 roku. Ustawił swój najlepszy (1:08:31) w klasycznym dystansie 26 września 1999 roku na Maratonie Berlińskim, gdzie zajął trzecie miejsce. Kandie zajął trzecie miejsce w maratonie w Berlinie w 1998 roku - czytamy na Wikipedii.

- Co się dzieje?! Piąty kenijski sportowiec zmarł w ciągu ostatniego miesiąca - pisze "Kurir.rs".