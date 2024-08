Rewelacyjny 16-latek robi furorę. "Zapamiętajcie jego imię"

9,58 s - tyle wynosi rekord świata w biegu na 100 metrów, który nieprzerwanie od wielu lat należy do Usaina Bolta. Jamajczyk w przeszłości kompletnie zdominował rywali na tym dystansie, którzy do tej pory próbują pobić jego osiągnięcia. Niewykluczone, że kiedyś uda się to Australijczykowi Goutowi Goutowi! Już teraz w wieku zaledwie szesnastu lat zadziwia swoją szybkością cały świat.

