Wicemistrzyni olimpijska kończy karierę. Powiedziała, kiedy pożegna się z kibicami

- Chyba muszę być fair w stosunku do was, do siebie. Mogę na gorąco powiedzieć, że to koniec. Oswajałam się z tym od jakiegoś czasu. Zawsze mówiłam, że chcę dociągnąć tę karierę do Paryża, którego nie ma. Jeszcze postaram się utrzymać w formie, tak żeby na koniec jakoś dobiec na metę tym swoim ostatnim biegiem - ogłosiła pod koniec czerwca bieżącego roku Anna Kiełbasińska. 34-latce nie udało się wywalczyć kwalifikacji olimpijskiej i poinformowała o zbliżającym się zakończeniu kariery.

Anna Kiełbasińska już za kilka dni zakończy karierę. Chce pożegnać się z kibicami

We wpisie na Instagramie Anna Kiełbasińska poinformowała, że pożegna się z kibicami podczas zbliżającego się Memoriału Kamili Skolimowskiej. "Ciągle jakoś ciężko jest mi się zebrać na odwagę, ciągle wydaje mi się, że potrzebuje na to pożegnanie z lekkoatletyką jakichś wyjątkowych okoliczności. A z drugiej strony mam ochotę się poddać i jakoś naturalnie przejść do życia. Zresztą kto by rozpamiętywał?" - napisała.

"Liczy się tylko to, co tu i teraz oraz to, co przed nami. Ale tego co jest teraz i tego co przede mną, nie byłoby w takich kolorach, gdyby nie te ostatnie 20 lekkoatletycznych lat. [...] Będzie mi niezwykle miło pomachać do Was kibiców jeszcze z tej stadionowej perspektywy" - podkreśliła Kiełbasińska, dodając nagranie z wiele mówiącym zdaniem: "Coś się kończy, coś się zaczyna".

Anna Kiełbasińska na przestrzeni kariery zdobyła wiele medali w biegach na 100 i 400 metrów. To m.in.: srebro igrzysk olimpijskich w Tokio (sztafeta kobiet 4x400 m), srebro mistrzostw świata (Doho 2019, 4x400 m), dwa srebrne medale mistrzostw Europy (Monachium 2022, 4x100 m, 4x400 m) oraz brąz (Monachium 2022, 400 m), złoto (Glasgow 2019, 4x400 m) i dwa brązowe (Stambuł 2023, 400m, 4x400 m) halowych mistrzostw Europy.

Mityng Diamentowej Ligi, będący jednocześnie Memoriałem Kamili Skolimowskiej, odbędzie się już w najbliższą niedzielę 25 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie.