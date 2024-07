Natalia Kaczmarek kontynuuje znakomitą formę tego lata. Po tym, jak Polka pobiła rekord Polski Ireny Szewińskiej i granicę 49 sekund na mityngu w Rzymie, osiągając wynik 48.98 s., 26-letnia biegaczka jest jedną z polskich nadziei medalowych na nadchodzące igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Kolejny kapitalny bieg i rekord Polski Natalii Kaczmarek! Jest forma przed igrzyskami

Do sobotniej Diamentowej Ligi w Londynie Kaczmarek miała na swoim koncie cztery biegi tego lata poniżej 50 sekund, które oprócz Rzymu osiągała także w Oslo, Bydgoszczy oraz Paryżu. W sobotę w stolicy Wielkiej Brytanii jednak ponownie przeszła samą siebie.

26-latka ponownie pobiła rekord Polski, osiągając fantastyczny czas 48.90 s. Być może tak wspaniałego wyniku by nie było, gdyby Polka nie musiała gonić jeszcze lepiej dysponowanej Jamajki Nickishy Pryce, która osiągnęła najlepszy wynik w tym roku na świecie i zarazem siódmy najszybszy rezultat w historii lekkoatletyki - 48.57.

Kaczmarek zajęła w tym biegu drugie miejsce, ale i tak może być bardzo zadowolona ze swojej postawy. Tym bardziej, że to właśnie na biegu indywidualnym na 400 metrów planuje się skupić w Paryżu, odpuszczając start w sztafecie mieszanej, w której trzy lata temu w Tokio zdobyła złoto olimpijskie.

- To była decyzja trenera. Czy ja bym taką podjęła? Pewnie bym się nad tym zastanawiała, ale ufam trenerowi w stu procentach. On mnie przygotowuje i na razie to wychodzi dobrze, więc poddaję się temu w pełni - zaznaczyła 26-latka w rozmowie z grupką dziennikarzy.

- Nie lubię, gdy ktoś wiesza medale na szyi przed startem. Najpierw trzeba je zdobyć, a potem można o nich rozmawiać. Wiadomo, że można być kandydatką, ale wywalczenie takiego krążka nie jest takie łatwe. Wszyscy chcą go zdobyć i na pewno rywalki nie śpią. Myślę o tym, ale takiemu przedwczesnemu wieszaniu medalu na szyi jestem przeciwna - dodawała Kaczmarek.

Co ciekawe, jest to najlepszy wynik Europejki na tym dystansie od igrzysk olimpijskich w Atlancie 28 lat temu, gdy Francuzka Marie-Jose Perec osiągnęła niewiarygodny wynik 48.25 i zdobyła złoty medal.