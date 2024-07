17-letnia Polka robi furorę na mistrzostwach Europy! Znów dała popis

Anastazja Kuś pobiegła w czwartkowych eliminacjach z czasem 53.66 sek., będąc o ponad sekundę lepsza od drugiej zawodniczki. Była najszybsza ze wszystkich na 400 metrów. Swój bieg półfinałowy także wygrała z ogromną przewagą nad resztą.

Anastazja Kuś pobiegła w pierwszym półfinale. W piątek na bieżni stadionu w Bańskiej Bystrzycy uzyskała czas 53.91. Zdecydowanie nie pobiegła na 100 procent, ewidentnie oszczędzała siły na sobotni finał. Druga na mecie tego biegu Lenka Gymerska straciła do Polki prawie pół sekundy. Słowaczka i tak może być z siebie zadowolona. Dostała się do finału, ustanawiając nowy rekord życiowy - 54.36. Z tego biegu awansowała także Włoszka Laura Frattaroli (54.62).

Bieg z udziałem Kuś nie był jednak najszybszy. Bardzo mocne 400 metrów zaliczyła Kara Dacosta w drugim półfinale. Brytyjka wygrała z czasem 52.79, ustanawiając nowy rekord życiowy. Dobry wynik miała też druga na mecie Holenderka Madelief Van Leur (53.18). Nieco szybsza od Polki dziś była także Victoria Kwarteng. Francuzka wygrała trzeci półfinał z czasem 53.87 (nowy rekord życiowy). W finale zobaczymy także drugą Polkę, Zofię Tomczyk (53.97) oraz Włoszkę Giulię Macchi (54.20, nowy rekord życiowy).

W finale Kuś pobiegnie na bardzo korzystnym, piątym torze. Z poważniejszych rywalek po jej lewej stronie ruszy Van Leur, natomiast Dacosta wystartuje na siódmym torze. Polkę i Brytyjkę rozdzieli Francuzka Kwarteng. To ustawienie dla Polki jest bardzo dobre, bo będzie wywierać duża presję na Brytyjce. Zofia Tomczyk, która jest najmłodsza w składzie finalistek (ur. w czerwcu 2008 r.), pobiegnie na ósmym, najbardziej zewnętrznym torze.

Anastazja Kuś ma najlepszy rezultat w karierze ze wszystkich zawodniczek w finale. Trzy tygodnie temu na mistrzostwach Polski w Bydgoszczy 17-latka pobiegła z czasem 52.26, czyli o 0.4 sek. szybciej od obecnego rekordu ME U18. To też najlepszy rezultat w tym roku w Europie i drugi najlepszy na świecie w kategorii wiekowej do lat 18.

Polka była wskazywana przez European Athletics jako jedna z największych gwiazd ME U18 w Bańskiej Bystrzycy. Jest także jedyną uczestniczką imprezy, która będzie miała szansę wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Została powołana do kobiecej i mieszanej sztafety 4 x 400 metrów.

Finał biegu kobiet na 400 m na ME juniorów w sobotę o godzinie 19:27.