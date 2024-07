Polska 17-latka robi furorę! Wystąpi na igrzyskach, a teraz powalczy o złoto ME

Anastazja Kuś jest jedną z najlepszych biegaczek na dystansie jednego okrążenia w swojej kategorii wiekowej. To do niej należy najlepszy czas na listach europejskich do lat 18 (52.26 z czerwcowych mistrzostw Polski w Bydgoszczy). Rekord mistrzostw Europy U18 (52.66 Czeszki Barbory Malikovej z 2018 r.) jest zatem w zasięgu.

Polka czaruje na ME juniorów

W czwartek w słowackiej Bańskiej Bystrzycy rozpoczęły się mistrzostwa Europy do lat 18. Pierwszego dnia rywalizacji odbyły się m.in. biegi eliminacyjne na dystansie 400 metrów kobiet. W pierwszym pobiegła Anastazja Kuś i nie zostawiła żadnych złudzeń, że jest główną kandydatką do tytułu mistrzowskiego.

17-latka uzyskała czas w eliminacjach 53.66, który na tle konkurentek jest wręcz znakomitym. Drugi najlepszy rezultat miała Brytyjka Kara Dacosta, która wygrała piąty bieg w eliminacjach z czasem 53.92. Straciła do Polki zatem dość dużo, bo prawie 0,3 sek. Z piątym czasem do półfinałów awansowała inna polska biegaczka, Zofia Tomczyk. Wygrała trzeci bieg z rezultatem 54.96.

Kuś była wskazywana przez European Athletics jako jedna z największych gwiazd mistrzostw Europy juniorów. Jest jedyną uczestniczką imprezy, która załapała się do kadry olimpijskiej.

"Zapowiada się, że będzie to ważny miesiąc dla 17-letniej Anastazji Kuś, która pojedzie do Bańskiej Bystrzycy, aby zdobyć tytuł w biegu na 400 metrów, a następnie uda się na Igrzyska Olimpijskie razem ze sztafetami 4 x 400 metrów kobiet i mieszaną 4 x 400 metrów. Kuś przewodzi europejskiej liście U18 z czasem 52.26, co sprawia, że nie tylko złoty medal, ale również rekord mistrzostw wynoszący 52.66 są w jej zasięgu" - czytamy na oficjalnej stronie federacji.

Kuś jest liderką list europejskich, a wynik 52.26 z Bydgoszczy jest drugim najlepszym na świecie wśród biegaczek poniżej 18. roku życia. Szybciej w tym roku pobiegła jedynie Amerykanka Skyler Franklin (51.66).

Celem dla Anastazji Kuś są nie tylko złoty medal i rekord mistrzostw, ale także rekord życiowy. Chce zatem pobić swój rezultat z Bydgoszczy sprzed trzech tygodni.

- Trenowałam ciężko, by być w najwyższej formie na te mistrzostwa. Chciałabym pobić tutaj swój rekord życiowy. Ten czempionat to bardzo dobre przetarcie przed igrzyskami olimpijskimi, których nie mogę się doczekać - skomentowała po eliminacjach, cytowana przez Athletics News na Twitterze.

Półfinały biegu kobiet na 400 metrów na ME U18 zaplanowano na piątek po godzinie 11:00. Finał w sobotę po godzinie 19:00.