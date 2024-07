Polak podejrzany o doping przerwał milczenie. Zwrócił uwagę na jedno. "Dla Polski..."

Norbert Kobielski znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Polski skoczek wzwyż podejrzewany jest o zażycie niedozwolonej substancji dopingującej. Takie informacje w poniedziałek przekazała Polska Agencja Prasowa krótko po tym, jak wybuchła afera dopingowa z kajakarką Dorotą Baranowską. Lekkoatleta w przeciwieństwie do tegorocznej mistrzyni Europy nie został jednak zawieszony. Sprawą zajmuje się Athletic Integrity Unit, niezależna organizacja powołana do życia przez światową federację World Athletics, która w tym tygodniu ma wydać komunikat, jeśli Polak rzeczywiście jest winny.

Poważne podejrzenia w sprawie polskiego olimpijczyka. Możliwa recydywa

Sytuacja jest poważna, ponieważ Kobielski już raz był karany za doping, choć zawieszenie trwało zaledwie trzy miesiące. - Jeśli dojdzie do potwierdzenia naruszenia przepisów antydopingowych, należy się liczyć z odebraniem potencjalnej wygranej, unieważnieniem wyników sportowych, no i oczywiście z sankcją, nawet do czterech lat zawieszenia, o ile organ prowadzący tę sprawę uzna postępowanie zawodnika za recydywę - wyjaśnił szef POLADA Michał Rynkowski.

Sam zawodnik długo nie chciał odnieść się do stawianych podejrzeń. W mediach społecznościowych publikował za to materiały z przygotowań. - Nie ma żadnej sprawy, nie potwierdzam takich informacji. Normalnie przygotowuję się do igrzysk, idę na trening - mówił zaś Polskiej Agencji Prasowej. Teraz w końcu postanowił zabrać głos.

Norbert Kobielski odniósł się do sprawy dopingu. "Chce wyraźnie oświadczyć"

Kobielski zamieścił obszerne oświadczenie na Facebooku. - Szanowni Państwo, w nawiązaniu do publikacji medialnych informujących o naruszeniu przeze mnie przepisów antydopingowych, chce wyraźnie oświadczyć, że nie postawiono mojej osobie zarzutów naruszenia przepisów antydopingowych, jak również nie jestem tymczasowo zawieszony, a przez to mogę w pełni uczestniczyć w przygotowaniach i współzawodnictwie sportowym. Ponadto niezmiennie moim celem jest wywalczenie dla Polski jak najlepszego wyniku podczas zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Paryżu - napisał.

Zwrócił się też z apelem o nieferowanie wyroków zbyt wcześnie. - Mając to na uwadze, proszę by kibice, przedstawiciele środowiska sportowego, a przede wszystkim przedstawiciele mediów nie wydawali przedwcześnie wyroków w mojej sprawie. Ponadto dla dobra zaistniałej sytuacji oraz moich przygotowań do najważniejszych zawodów w życiu wstrzymam się z dalszym komentowanej sprawy w przestrzeni publicznej, pozostając do pełnej dyspozycji wszystkich organów antydopingowych (krajowych i międzynarodowych) - zakończył.