Filmik z nią zna cały świat. Przepadła bez śladu. Niesamowite, jak sobie teraz radzi

Michelle Jenneke była jedną z największych nadziei australijskiej lekkoatletyki. Spore sukcesy odnosiła w czasach nastoletnich. Wywalczyła m.in. srebro na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich w 2010 roku w biegu przez płotki na 100 m. Jednak dopiero później usłyszał o niej cały świat. Wszystko za sprawą jej... umiejętności tanecznych.

Podczas mistrzostw świata w 2012 roku zaprezentowała dość nietypowy sposób rozgrzewki. Ruszała biodrami i podskakiwała, uśmiechając się od ucha do ucha, podczas gdy inne rywalki stały praktycznie nieruchomo. To przyciągnęło uwagę publiczności, a filmik z tego incydentu szybko trafił do mediów społecznościowych, gdzie wyświetlono go ponad 27 mln razy! To napędziło karierę Janneke, ale później słuch po niej zaginął.

Michelle Janneke przeżyła trudne chwile. Teraz wraca

Gdy nagranie trafiło do internetu, momentalnie Australijka otrzymała mnóstwo propozycji współpracy z największymi firmami na świecie. Choć nadal skupiała się na rywalizacji, to przy okazji spełniała się w roli modelki, występowała też w programach telewizyjnych czy związała się kontraktem z Coca-Colą.

Na bieżni nie radziła sobie już tak dobrze. Nie zdobywała medali na arenie międzynarodowej, a w 2019 roku rozpoczęły się jej problemy ze zdrowiem. Zaczęły trapić ją liczne kontuzje, przez które straciła niemal trzy lata. W tym czasie nie wystąpiła na żadnej większej imprezie. Na dodatek spadła na nią krytyka, a wiele osób zarzucało jej, że zamiast skupiać się na rywalizacji, to poświęca się innym rzeczom, jak modeling.

Do rywalizacji wróciła dopiero w 2022 roku. Wystartowała na mistrzostwach świata w Eugene, ale zmagania zakończyła na półfinale. Podobnie było rok później w Budapeszcie, a także na tegorocznych Halowych Mistrzostwach Świata w Glasgow.

Jenneke wygląda lepiej niż kiedykolwiek. Nowy rekord życiowy Australijki

Mimo wszystko o zawodniczce znów zrobiło się głośno, a Australia nadal mówi o niej, jako o jednej z największych nadziei. 7 lipca pobiła rekord życiowy. Na imprezie w Hengelo zaliczyła 100 m bieg przez płotki w czasie 12,65 s. - To niewiarygodne, że udało mi się wrócić po problemach, jakie mnie trapiły, i to w takim stylu - mówiła, cytowana przez dagbladet.no. To drugi najlepszy wynik w Australii. Rekord kraju należy do Sally Pearson (12,28 s).

Co więcej, teraz wystąpi na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Cała Australia wierzy, że będzie jedną z kandydatek do medalu. Niewykluczone, że i na imprezie we Francji zaprezentuje charakterystyczną rozgrzewkę. Na tym samym dystansie, co Jenneke pobiegnie również nasza rodaczka Pia Skrzyszowska.