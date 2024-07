Tak jest! Kolejni Polacy jadą na igrzyska olimpijskie. A to nie koniec

Polskim lekkoatletom udało się osiągnąć 24 minima olimpijskie, z czego pięć należało do sztafet - obu 4 x 400 m, sprinterskiej kobiet i mieszanej w chodzie. Po opublikowaniu rankingów punktowych mogliśmy się pochwalić łączną liczbą 42 miejsc dla biało-czerwonych. Teraz jest ona jeszcze większa.

Jeszcze więcej Polaków pojedzie na IO

W ostatnich kilku dniach mieliśmy tzw. relokację miejsc. Z przepustek na igrzyska dla danych zawodników w danych konkurencjach mogły rezygnować krajowe federacje, ale sami lekkoatleci mogli też odpuszczać z powodów zdrowotnych, zawieszeń za doping, kwestii politycznych czy macierzyństwa.

Polscy lekkoatleci zyskali na relokacjach kolejne osiem miejsc. Szansę na start otrzymają Justyna Święty-Ersetic, Marika Popowicz-Drapała (obie na 400 metrów), Krysciina Cimanouska (200 metrów), Oliwer Wdowik (100 metrów), Krzysztof Kiljan (110 metrów przez płotki), Filip Rak, Maciej Wyderka (obaj na 1500 metrów) oraz Dawid Wegner (rzut oszczepem). Ich bilety do Paryża potwierdził prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz.

W tym momencie liczba polskich sportowców olimpijskich we wszystkich konkurencjach i dyscyplinach wynosi 212 osób. Większość z nich, bo aż 112, stanowią kobiety. Niewykluczone, że grono biało-czerwonych się powiększy, m.in. ze względu na sztafety, bo federacja World Athletics "ma nowe pomysły" co do zgłoszeń. Poza tym wciąż trwa proces relokacji, potrwa do 8 lipca.

W rezerwie pozostaje 18 sportowców - 12 kobiet i 6 mężczyzn. Ostateczny skład polskiej reprezentacji olimpijskiej poznamy 15 lipca.

Wśród lekkoatletów, którzy wcześniej zapewnili sobie kwalifikację olimpijską, są m.in. Ewa Swoboda, Pia Skrzyszowska, Natalia Kaczmarek, siostry Konieczek, Maria Żodzik, Norbert Kobielski, Piotr Lisek, Konrad Bukowiecki, Michał Haratyk, Anita Włodarczyk, Malwina Kopron, Wojciech Nowicki, Paweł Fajdek, Maria Andrejczyk, Adrianna Sułek i Katarzyna Zdziebło.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu wystartują 26 lipca, potrwają do 11 sierpnia. Lekkoatleci zaczną zmagania 1 sierpnia.