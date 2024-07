"Krzesła z tektury". To czeka polskich sportowców na IO. Gwiazda nie wytrzymała

Igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami. Rozegranych zostanie aż 329 konkurencji, w których zmierzą się najlepsi sportowcy świata. Jedną z nich będzie rzut dyskiem. Wielką faworytką do złotego medalu będzie Sandra Elkasević. Tym bardziej że wie, jak wygrywać na tej imprezie. W przeszłości dwukrotnie zawieszano na jej szyi krążek z najcenniejszego kruszcu. Triumfowała w Londynie w 2012 roku i cztery lata później w Rio de Janeiro. Chorwatka nie może jednak w pełni skupić się na przygotowaniach do rywalizacji. Sen z jej powiek spędzają warunki, w jakich najprawdopodobniej będzie przebywać podczas imprezy w Paryżu.

Sandra Elkasević z mocnym apelem do organizatorów igrzysk. Zakpiła z warunków w Paryżu

Jak donoszą dziennikarze gol.dnevnik.hr, organizatorzy imprezy czterolecia zadecydowali, że w wiosce olimpijskiej nie będzie klimatyzacji. W taki sposób chcą chronić środowisko. Tyle tylko, że igrzyska odbędą się latem i niewykluczone, że temperatury będą przekraczać grubo ponad 30 stopni, co może być uciążliwe dla zawodników.

Organizatorzy nie zabronili jednak, by federacje zabrały własne klimatyzatory do wioski. Mimo wszystko takie podejście do sprawy mocno wzburzyło Elkasević. Chorwatka opublikowała mocny wpis na InstaStory. W nim jasno dała do zrozumienia, co sądzi o poziomie organizacji igrzysk.

"Łóżka i krzesła z tektury. A to nie koniec. Pokoje bez odpowiedniego systemu chłodzenia? Czy sądzicie, że to marzenie każdego sportowca?! Przez wiele lat trenowałam, rezygnowałam z wielu marzeń, ponieważ chciałam zostać olimpijką. Chciałam dumnie bronić barw mojego narodu. I udało mi się to osiągnąć. Tylko że okazało się, że mogę wylądować w epoce kamienia. Mam więc krótkie pytanie do organizatorów: czy muszę zabrać ze sobą jakieś narzędzia myśliwskie, czy bez nich też dostanę obiad?" - napisała dosadnie Chorwatka. Jak na razie ani federacja, ani organizatorzy nie ustosunkowali się do jej wpisu.

Elkasević celuje w kolejne złoto do kolekcji

Elkasević znajduje się w bardzo dobrej formie. Zaprezentowała się znakomicie podczas tegorocznych mistrzostw Europy i zdobyła złoty medal. Zresztą krążków o tym kolorze z imprezy Starego Kontynentu posiada łącznie aż siedem. Może pochwalić się też pięcioma medalami mistrzostw świata - dwa złote, dwa srebrne i jeden brązowy.

Jej rekord życiowy w rzucie dyskiem wynosi 71,41 m, co jest także rekordem Chorwacji. W przeszłości próbowała sił w pchnięciu kulą. Ustanowiła nawet rekord kraju seniorów na stadionie - 16,40 m, ale został on już pobity.